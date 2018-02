Sufre con el final de su propuesta de matrimonio

(NOTICIAS YA).- Este 14 de febrero se hace vira la fallida propuesta de matrimonio de un joven. A días del amor y la amistad un joven mexicano decidió hacerle la pregunta de amor a su novia. Con un fotógrafo, músicos y flores en mano se arrodilló en una tarima de un centro comercial.

La sorpresa no se la llevó la novia sino el novio quien fue rechazado. Su cabeza moviéndola de lado a lado, mostraba su tristeza mientras que su pareja se alejaba. Las flores terminaron en el suelo marcando un rotundo no.

Quien compartió el video tenía como encabezado, “que llegó a Paseo la Fe & me encuentro con esto😱 (Si dolió)💔 -Sea verdad sea mentira duele que te dejen en ridículo sí o no raza”.

Ahora ya muchos cuestionan la veracidad del video por la más reciente propuesta de matrimonio que resultó ser la grabación de un video musical: “¡QUÉ OSO!”: GRITA TESTIGO TRAS DESENLACE DE PROPUESTA DE MATRIMONIO