Advierten que habrá castigos mayores a amenazas falsas de tiroteos

(NOTICIAS YA).-Son al menos 12 amenazas de tiroteos en escuelas las que surgieron a raíz de la masacre en Florida, del pasado 14 de febrero, donde 17 personas perdieron la vida.

Las autoridades aseguran que, si bien es muy común que tras un tiroteo masivo surjan más en las siguientes semanas, la mayoría de estas amenazas son bromas o simples mentiras.

Para aquellos que se descubran realizando amenazas falsas a escuelas, dicen autoridades, las consecuencias serán graves.

La ley considera que las amenazas, aunque sean bromas, son consideradas como ciertas, por lo cual su persecución y juicio se hace con todo el peso de las leyes.

Algunas de las amenazas realizadas a escuelas preparatorias desde los hechos del miércoles, son las siguientes, reporta Miami Herald.

Spartanburg County, Carolina del Sur.

El jueves, una escuela en Carolina del Sur recibió seguridad extra tras recibir amenazas a través de redes sociales, específicamente, a través de Snapchat.

Por esto, un estudiante de noveno grado ha sido detenido bajo cargos de perturbar el orden escolar. El joven publicó una imagen de él sosteniendo un arma con la leyenda “round 2 de Florida, mañana”.

South Portland, Maine.

Un joven de 15 años fue detenido en South Portland, en Maine, después de hacer amenazas a través de Snapchat, donde sale gritando que hará una tiroteo en la escuela.

La policía lo detuvo con posesión de una navaja.

Ciudad de Oklahoma, Oklahoma

La escuelas públicas de Western Heights estuvieron en alerta la mañana del jueves, después de que un alumno amenazara con balear una escuela. Autoridades se prepararon con alto equipo de seguridad y realizaron un aviso sobre sus medidas preventivas en su cuenta de Facebook.

Charleston, Virginia Occidental

Estudiantes y trabajadores llegaron a una escuela en Charleston para encontrar una impresionante presencia de policías, tras encontrar amenazas en redes sociales sobre una balacera.

Autoridades reportaron que ya identificaron a quien hiciera las amenazas de forma anónima.

Henderson, Nevada.

Autoridades escolares revisaron las mochilas de estudiantes en la escuela secundaria North, tras amenazas de violencia en redes sociales. Elementos de seguridad se encuentran en el lugar vigilando.

Driggs, Idaho.

Una declaración anónima el miércoles en la noche, alertó a autoridades del condado Seven Teton sobre un alumno que acudiría a la escuela portando un arma, el jueves, después de la masacre de Florida.

San Diego, California.

Las autoridades de San Diego aseguran que consideran las amenazas de un estudiante hacia su escuela “carentes de verdadero peligro”, después de que el joven hiciera comentarios amenazantes el miércoles en la noche.

De cualquier forma, el director de Scripp Ranch, la preparatoria donde se enfocaron las amenazas, aseguró a padres que la seguridad aumentaría en estos días.

Macon County, Carolina del Norte.

Un estudiante de 16 años fue detenido después de haber realizado comentarios amenazantes sobre “la seguridad y bienestar de sus compañeros”, el miércoles por la tarde, tras salir del autobús escolar.

Wendell, Carolina del Norte.

Una amenaza que se realizó en la escuela Corinth Holders, justo en cuanto se llevaba a cabo la tragedia en Florida, resultó no ser viable. No obstante, autoridades han comenzado a investigar por qué los padres no estaban enterados de los hechos.

Le Mars, Iowa.

Autoridades han arrestado a un joven de 14 años, después de que haya dejado una nota amenazante en la escuela preparatoria de Le Mars, el miércoles por la tarde, lo que resultó en un cierre de la escuela. No hubo heridos.

Lehigh Valley, Pensilvania.

Cartas amenazantes provocaron el cierre de la escuela preparatoria Southern Lehigh. Hay un estudiante encarcelado por cometer actos de índole terrorista y alertar falsamente a la autoridad.

Fair Haven, Vermont.

El miércoles por la noche, la escuela preparatoria Fair Haven Union fue puesta en acceso restringido después de amenazas que las autoridades, posteriormente, declararon desiertas. No obstante, se investiga el origen de las mismas.

Además de estos casos, se han presentado rumores de amenazas y posibles ataques en decenas de escuelas a lo largo y ancho de la nación.