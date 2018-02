Familia con la que vivía Nikolas Cruz no notaron nada extraño en él

(NOTICIAS YA).- (CNN) – La familia con la que vivió Nikolas Cruz no notó nada terriblemente extraño sobre el comportamiento del joven en la mañana de la masacre en una escuela secundaria de Parkland, Florida, dijo el jueves el abogado de la familia.

Lo único anormal fue que no se levantó para su clase. Normalmente, el padre lo llevaría a clase en el camino al trabajo, pero cuando trataron de despertar a Cruz este miércoles, y él dijo algo así como: “Es el Día de San Valentín. No voy a la escuela el Día de San Valentín”, según el abogado.

La familia recibió a Cruz el año pasado después de la muerte de su madre adoptiva. Cruz estaba deprimido, dijo Lewis. El hijo de la familia conocía a Cruz, por lo que abrieron su casa, lo metieron en una clase de GED y lo ayudaron a conseguir un trabajo en una tienda de Dollar Tree, dijo el abogado.

“Parecía estar mejor”, dijo Lewis.

Antes del tiroteo masivo que dejó a 17 adultos y niños muertos este miércoles, Cruz había intercambiado mensajes de texto con su hijo, que era estudiante allí.

Lewis dijo que los mensajes eran de tipo: “¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Tú vienes más tarde?” Ese tipo de cosas. Nada que indique que algo malo iba a suceder”.

La familia sabía que Cruz tenía un rifle, pero habían establecido reglas.

Tenía que guardarla en una caja fuerte en su habitación. Cruz tenía la llave de la caja fuerte, dijo el abogado.

“Esta familia hizo lo que pensaron que era correcto, que consistía en atender a un niño con problemas y tratar de ayudarlo, y eso no significa que no pueda llevar sus cosas a su casa. La tenían bajo llave y creían que eso sería suficiente, que no habría ningún problema. Nadie vio este tipo de agresión o motivo en este niño, que alguna vez haría algo como esto “, dijo Lewis.

¿Hubo señales?

Si bien la familia no vio ninguna señal de que Cruz pudiera perpetrar el tiroteo escolar más mortal desde Sandy Hook, parece que otros vieron indicadores preocupantes.

Lewis, por supuesto, mencionó que Cruz sufría de depresión. Cruz había sido expulsado de Marjory Stoneman Douglas. Un excompañero de clase dijo que Cruz le había mostrado pistolas, y otros estudiantes ahora dicen que estaban preocupados de que fuera violento.

Sus publicaciones en redes sociales también muestran lo que el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, llamó una imagen “muy inquietante”.

Israel también habló de la enfermedad mental de Cruz durante una conferencia de prensa, mientras que el alcalde del condado de Broward, Beam Furr, dijo que el adolescente “había estado lidiando con problemas de salud mental”.

“Había estado recibiendo tratamiento. No podemos entrar en detalles sobre eso”, dijo Furr. “No sé si él estaba exactamente en el radar de las fuerzas del orden público, pero no había preocupación por él. No había vuelto a la clínica por más de un año, así que hubo un momento en el que estuvo recibiendo tratamiento y luego se detuvo”.

CNN no pudo confirmar las declaraciones del alcalde.

Lewis dijo que Cruz era una persona solitaria y “un poco peculiar”, y que la familia que lo hospedaba sabía que había habido algunos problemas disciplinarios y peleas, pero Cruz nunca había expresado ningún descontento hacia sus antiguos profesores o compañeros de clase.

“Era un niño más pequeño y (hay) algún indicio de que podría haber habido algún tipo de intimidación, pero una vez más, él había estado fuera de la escuela por más de un año y nunca había compartido con ellos ningún desprecio por la escuela ni a nadie aquí. No hay ira, solo mucha depresión y cosas que suceden por la pérdida de esta madre”, dijo el abogado.

Lewis continuó: “No vieron a un enfermo mental o nunca lo habrían dejado vivir bajo su techo … No vieron ningún peligro. No vieron ningún tipo de predicción de que esto iba a suceder y están horrorizados como todos los demás”.

La huella digital de Cruz

Israel dijo que el perfil digital de Cruz contiene contenido perturbador que incluye una variedad de publicaciones relacionadas con armas y violencia en las redes sociales.

Hubo comentarios amenazantes en videos en YouTube y otros sitios. Incluyen:

– “Quiero dispararle a la gente con mi AR-15”

– “Quiero morir luchando matando a muchas de personas”

– “Voy a matar a la policía un día, persiguen a las buenas personas”.

En su página de Instagram, Cruz publicó una foto de una escopeta. En otra foto, blande lo que parece ser una pistola de aire comprimido. En otras fotos, se cubre la cara con un pañuelo y blandía cuchillos largos.

La policía dice que Cruz estaba armado con varios cartuchos y al menos un rifle estilo AR-15.

El presunto tirador compró el arma de fuego el año pasado y pasó la verificación de antecedentes para realizar la compra, según un funcionario estadounidense informado sobre la investigación.

Su familia anfitriona no sabía nada de su actividad en las redes sociales, dijo Lewis.

“No son personas de las redes sociales. Son padres. Simplemente no son ese tipo de personas. Y él es un adulto, y trataron de ayudarlo. ¿Pero lo controlaron y lo siguieron cada minuto de cada día? No lo hicieron, porque no vieron ninguna de las señales que indicaran que había algo realmente malo, que él era capaz de algo violento”, dijo.