Latino es nombrado jefe de la policía de Hartford

(NOTICIAS YA).-Un hecho histórico ocurre en la ciudad de Hartford. Se trata del primer latino en ser nombrado jefe de la policía local.

David Rosado Jefe de la Policía de Hartford

“Cuando yo nací, yo creía que iba a jugar para los Yankees de Nueva York,” dijo David Rosado, nuevo Jefe de la Policía de Hartford

Y es que ser policía no era precisamente lo que David Rosado soñaba cuando era niño.

“Pero no era… tu sabes, no era muy bueno jugando deportes, so fui para el colegio, la universidad, estudié, y llegué a la policía estatal de Connecticut.”

Y después de dos décadas como Teniente Coronel de la policía estatal, Rosado es el primer latino en ser nombrado Jefe de la Policía de Hartford.

“Era bien difícil llegar aquí estudiando, trabajando duro, haciendo lo más mejor posible que pudiera hacer… era tu sabes, trabajando bien duro hacer lo más mejor que se puede y logré llegar aquí,” dijo Rosado.

Pero ahora Rosado es el orgullo de muchos, empezando por sus propios hijos.

“Tienen un orgullo al saber que estoy trabajando para la policía de Hartford, la capital del estado, y siempre todos los días le dicen a sus amigos que su papa es el jefe de la policía so tienen un orgullo ellos,” dijo Rosado.

Orgullo que Rosado planea transmitirle a la comunidad para que los latinos vean que el sueño americano es posible.

“La primera tarea que yo tengo es ayudar la comunidad, y a representar la comunidad adentro del departamento de policía. La responsabilidad que yo tengo es de asegurarme que la policía de Hartford estén tratando la comunidad latina con respeto y para ayudar, eso es bien importante para mí, y al ser el primer latino jefe de policía eso enseña mucho a los niños chiquitos que sean latinos que ellos también pueden subir.”

Aunque Rosado es de descendientes Puertorriqueños, el nació Y se crio en Hartford, y ahora quiere regresarle a la comunidad un poquito de lo que ha recibido.

Rosado dijo que espera poder representar la comunidad latina de la ciudad con respeto y acciones ejemplares.