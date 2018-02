Misterioso anónimo envía juguetes sexuales a extraños por Amazon

(NOTICIAS YA).-Son decenas de personas las que, a la fecha, reportan haber recibido paquetes de productos de Amazon, mismos que ellos no compraron. La mayoría de estos paquetes son juguetes sexuales.

FOTO: Juguete sexual te deja personalizarlo con un rostro en 3D

Daily Beast reporta el caso particular de una joven de Pittsburgh, a quien solo identifican como Nikki, y quien la primera vez que recibió un juguete sexual por “equivocación”, pensó que todo era un malentendido.

No obstante, la joven ha continuado recibiendo otros paquetes, no todos juguetes sexuales. Algunas veces llegan gadgets o diversos productos.

Tras acudir a la línea de ayuda de Amazon sin éxito por numerosas llamadas, pensó que era momento de involucrar a la policía, pues ni ella ni su compañera de departamento se sentían seguras de estar en su casa.

Casos como el de Nikki abundan, sorpresivamente, en los Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, indican directivos de Amazon, la mayoría de los paquetes que se envían de forma anónima, corresponden a juguetes sexuales.

El sistema de “comprador verificado” de Amazon, consiste en dar prioridad a reseñas de productos de parte de aquellas personas que en verdad lo hayan comprado. Algunos piensan que un abuso de ese sistema provoca los misteriosos “regalos”.

LEE: Amazon despedirá a cientos de empleados

La principal sospecha es que fabricantes y distribuidores de productos, principalmente juguetes sexuales, crean cuentas falsas para subir reseñas de lo que venden, pero para ello debe haber un comprador, es por eso que las cuentas falsas hacen “la compra”, y suben la reseña de “comprador verificado”.

No obstante, estas cuentas falsas no tienen dirección (porque son robots, y no humanos), así que envían el producto a la dirección de una persona real que no hizo la compra.