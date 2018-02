Nominados sirios no podrán asistir a los premios Oscar

(NOTICIAS YA).- El productor y el sujeto de un documental sirio no podrán asistir a los premios Oscar en marzo, donde el filme está nominado, debido a las políticas migratorias de la administración Trump.

De acuerdo con Vulture, Kareem Abeed, productor de “The Last Men in Aleppo” (los últimos hombres en Alepo) no podrá asistir a la prestigiada entrega de premios en Hollywood.

La cinta retrata los esfuerzos de los “cascos blancos”, un equipo de rescatistas voluntarios en Siria. Su fundador y sujeto del documental, Mahmoud Al-Hattar, tampoco podrá estar presente.

El Hollywood Reporter informó que el gobierno sirio se rehusó a apresurar el procedimiento de visado que permitiría a ambos viajar a Estados Unidos.

“Kareem, mi productor y también nominado, no puede venir a los Estados Unidos debido a la prohibición de viaje de Trump. Salvo por un milagro, no estará en los Oscar conmigo. Somos artistas y solo queremos compartir nuestras historias y nada más. Es muy triste que no tendrá una oportunidad para compartir la suya”, expresó el director de la cinta, Feras Fayyad.

“Quiero estar en el escenario de los Oscar para decir: ‘es tiempo de acabar con esta guerra y frenar a aquellos que usan su poder para destruirnos’”, habría dicho Al-Hattar al Hollywood Reporter.

El fundador de los “cascos blancos” dijo que utilizaría su discurso para criticar a Rusia, al presidente sirio Bashar al-Assad y a “cualquiera que represente a las autoridades y proporcione armas para oprimir a la gente de Siria”.

Cabe destacar que “The Last Men in Aleppo” es la primera película producida y dirigida por sirios en recibir nominaciones a los principales premios de la industria en Hollywood.