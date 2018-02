Pareja que perdió casa en incendio gana $1 millón en la lotería

(NOTICIAS YA).- Un hombre ha pasado los últimos dos años reconstruyendo su vivienda, la cual fue devorada por las llamas cuando un incendio forestal azotó a Fort McMurray, Alberta.

Ahora, Bill Pendergast, es 1 millón de dólares más rico y por fin podrá restablecer la vivienda de su familia gracias a la lotería Atlantic.

VIDEO: Se volvió millonaria con la lotería, pero casi pierde su fortuna

Pendergast de 50 años, compró un boleto de lotería por $3 a principios del mes, cuando de detuvo en una tienda de conveniencia cuando iba camino a visitar a su padre.

“Mi padre me llamó y me dijo que me detuviera a comprarle un paquete de sodas 7-Up” dijo el hombre.

No pensó mucho en el boleto de lotería, hasta el día siguiente que su tía lo llamó muy emocionada.

“Bill ¿compraste un boleto de lotería? Alguien ganó un millón de dólares” le dijo su tía.

Pendergast no podía creer lo que veía cuando sacó su boleto de lotería, y lo comparó con los números ganadores en su teléfono celular.

LEE: Mujeres rompen su amistad por un billete de la lotería

“Llame a mi esposa Carrie en Fort McMurray, y tomó un vuelo inmediatamente…. es como un sueño”.

Pendergast planea terminar de reconstruir su vivienda y amueblarla, pero también quiere un regalo especial.