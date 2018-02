FBI dice que no pudo actuar para detener al pistolero de Florida

(NOTICIAS YA).- El FBI dijo el viernes que antes de la balacera donde murieron 17 personas y decenas resultaron heridos en una preparatoria de Florida, habían recibido una advertencia en la que notificaban que un adolescente de 19 años podría llevar a cabo un ataque en una escuela, pero fue muy tarde como para que los investigadores lograran hacer algo al respecto para evitarlo.

Las revelaciones se produjeron dos días después que la policía dijera que Nikolas De Jesús Cruz ingresara a la que fue su preparatoria en Parkland, Florida, y le quitó la vida a 17 personas, la mayoría de estos eran adolescentes.

Según el FBI, la alerta fue recibirá el 5 de enero por parte de una persona muy cercana al pistolero al este presentar una conducta inusual que despertó preocupación. La persona que no fue identificada, le dijo al FBI sobre la posesión de armas que tenía el menor, el deseo que este tenía de matar gente, comportamiento errático y las continuas publicaciones en las redes sociales.

Según la agencia, estas advertencias debieron haber sido investigadas como una amenaza potencial a la vida, desencadenando esfuerzos de investigación en la oficina local del FBI, pero estos protocolos no se cumplieron y no se realizaron más investigaciones.

El operador aparentemente no informó a los agentes sobre la denuncia recibida el 5 de enero.

Christopher A. Wray, director del FBI, se comprometió a llegar al fondo de todo lo sucedido y también que realizara una revisión de los procesos para responder a la información que los ciudadanos ofrecen.

Las confidencias sobre los posibles actos que realizaría Cruz fueron notificados a través del cuadro general del FBI donde se toman miles de llamadas al día. El proceso de registro de una confidencia es que el operador toma la llamada, registra la información, ejecuta verificaciones básicas de la base de datos sobre la persona involucrada y pasa todo lo recopilado a los investigadores.

Pero en este caso, el operador tomó la llamada y nunca paso la información a los agentes, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato. No se está claro la razón por la que los procedimientos no se realizaron y ahora el operador podría enfrentar procesos disciplinarios por no seguir los procedimientos del FBI.