La maestra no le hizo caso y tuvo que defenderse a golpes del Bullying

(NOTICIAS YA).- Todo comenzó en noviembre cuando su hija Yelisa Medina estaba cursando sexto grado. Se encontraba en su aula de clase cuando una de sus compañeras la comenzó agredir. Ella intentó pedir ayuda a la maestra, pero aparentemente esta no la escuchó, así que Yelisa se defendió.

“Ella me pegó patadas, me cacheteó trate de decirle a la profesor pero no me escuchó, ella me dijo que me callara y entonces comencé a defenderme y la tomé por el cuello”, comentó la niña.