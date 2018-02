La policía de Odessa arresta estudiante por amenaza de tiroteo

(NOTICIAS YA).-

Continua la controversia a nivel nacional de portar armas, un estudiante de nuestra comunidad se encuentra bajo custodia por amenaza de tiroteo a la preparatoria Permian

El joven de 17 años Nicholas Ramsey fue detenido por el departamento de policía de la ciudad de Odessa por amenazar a su plantel educativo diciendo “creo que ahora me toca a mí” “ahora es mi turno de balacear mi escuela” mientras jugaba Rambo 6 en línea, por lo que la compañía encargada del juego notifico al departamento de policía de la ciudad llevando así a su arresto

“El fue transportado al departamento de policía donde fue interrogado por detectives, la investigación revelo que en cuestión el realizo esos comentarios de que balacearía su escuela después menciono que todo fue una broma, especialmente con los eventos recientes en florida esos casos es algo que tomamos muy seriamente”. Steve Lesueur, vocero OPD.

El estudiante enfrenta cargos de “exhibición, uso o amenaza con armas de fuego” siendo esto un delito menor, y fue en el banco de comida de Odessa donde se llevo a cabo un foro que tuvimos la oportunidad al senador Kel Seliger que estuvo presente su opinión acerca de este incidente en nuestra región

“El joven tiene que ser enjuiciado de lo mas fuerte posible por la ley por que las amenazas terroristas muy comúnmente se transforman en actividades terroristas entonces tenemos que hacer todo lo posible para evitar este tipo de acciones”. Kel Seliger, senador.

De acuerdo al departamento de policía cuando ellos llegaron al lugar de la residencia del joven no encontraron ningún tipo de armas. y los padres de Ramsey no estaban al tanto de ninguna actividad sospechosa, cabe mencionar que de acuerdo distrito escolar de Ector desde el inicio del siclo escolar se han reportado 4 amenazas en contra de planteles educativos las cuales no han resultado en ningún tipo de tragedias

“Estamos muy agradecidos de que el departamento de policía reacciona rápido en esas situaciones, ellos responden muy rápido en casos de amenazas a nuestras escuelas, es excelente saber que esas entidades hacen lo imposible por mantener nuestras comunidades segura y la seriedad de las amenazas en redes sociales en este caso un sitio de juegos”. Mike Adkins, vocero ECISD.

El departamento de policía le pide a la comunidad estar muy alerta y reportar a las autoridades todo tipo de comentarios amenazantes o cualquier tipo de publicación sospechosa en las redes sociales no importa lo pequeño que parezca reportando para noticias ya desde la escuela preparatoria Permian Tony Castaneda Univisión regresamos contigo Héctor.