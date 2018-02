VIDEO: Caballo posa para las fotos y sonríe a la cámara

(NOTICIAS YA).- Bragi Ingibergsson, de 56 años, se quedó con la boca abierta cuando comenzó a tomarle fotos a un caballo marrón y pudo captar el momento en el que se aprecia a este animal hermoso con una sonrisa conmovedora que lo hace parecer “el más feliz del mundo”.

Parecía haber entrado en un juego con el fotógrafo, ya que al terminar su primer impulso de captar la sonrisa, este animal terrestre decidió sacarle la lengua para posar en Blaskogabyggd, Islandia.

Debería de haber sido una sesión formal, pero el caballo mostró simpatía por el fotógrafo y resaltó de entre los otros. Ingibergsson se encontraba sacando fotos alrededor de cinco caballos, sin embargo, uno en particular fue el que llamó la atención.

“Le estaba tomando fotos a otro caballo que estaba descansando tirado en el suelo, se veía hermoso”, dijo Ingibergsson. “Cuando me di vuelta, vi a este caballo mirándome con su boca abierta como si se estuviera riéndose de mí”.

Ingibergsson no dudó ni un segundo en agarrar su cámara inmediatamente, porque sabía que no se podría perder semejantes escenas, con la sabiduría que si no lo hacía en esos minutos, nunca más podría llegar a tener esa oportunidad.