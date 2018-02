VIDEO: Mujer se mete con todo y bolso a máquina de rayos X

(NOTICIAS YA).- Una mujer en China estaba tan preocupada por proteger su bolso que ni siquiera lo soltó durante una inspección y se metió con él a una máquina de rayos X.

El personal de seguridad de una estación de tren de Dongguan quedó atónito al ver la silueta de la mujer en la pantalla de la máquina de rayos X.

Un video que ha circulado en redes sociales muestra imágenes de la mujer dentro de la máquina, arrodillada sobre bolsas y maletas.

El inusual incidente se registró el pasado domingo justo cuando se registra una gran afluencia de viajeros por el Año Nuevo chino.

Tras salir de la máquina, la mujer se bajó de la banda, revisó su bolso y se fue tranquilamente, mientras uno de los guardias no puede evitar reír ante la situación.

Aunque no está claro porque la mujer estaba tan ansiosa por no separarse de su bolso, ya que no fue detenida, medios locales destacan que muchas personas viajan con grandes cantidades de dinero en efectivo durante estas celebraciones.

De acuerdo con la BBC, la mujer colocó sus maletas en la banda e intentó caminar con el bolso pequeño, pero decidió meterse ante una advertencia de que todos los bolsos debían pasar esa inspección.

Tras el bizarro episodio, las autoridades les han advertido a los viajeros no meterse a la máquina de rayos X, ya que la radiación emitida por los escáneres podría ser perjudicial, informaron los medios locales.