Él y ella bajo el signo de Tauro en marzo

(NOTICIAS YA).-Ella ♀️

Marzo llega como el mes para aclarar malos entendidos y fortalecer las relaciones con tu pareja y familia. Venus, tu planeta, te hará el camino más fácil.

Estarás más sensible entre el 12 y el 20 del mes, y debes saber que no son días no aptos para invertir.

Cuida tu alimentación y también de alguna infección en la garganta.

Él ♂️

Aquellos proyectos que estaban guardados, este mes se activan dando buenos resultados. Recibirás apoyo de otro signo de tierra, así como buenos consejos que aplicaras muy pronto.

Tu relación amorosa se presenta estable y sin problemas.

Practica más ejercicio, porque serás invitado a diversas reuniones y puede que empieces a comer demasiado.

Contacto Astrologo José

Teléfono: 1800-304-3990

Facebook: astrologojose

Página web:

http://www.astrologojose.com