Héroe de matanza en Florida pidió “ser recordado como un imbécil”

(NOTICIAS YA).-Un profesor que sacrificó su vida para resguardar y salvar la de varios alumnos, durante el tiroteo en Florida que dejó 17 muertos, pidió a su novia que “no lo recordaran como un héroe, sino con la verdad, como el imbécil que era”.

Recordado por su bondad, heroísmo, sentido del humor e ingenio, Scott Beigel, de 35 años, maestro de geografía en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas, recibió el último adiós de parte de amigos y familia el fin de semana.

Curiosamente, antes de los hechos que acabaron con su vida y con la de 16 personas más, él y su prometida Gwen, observaban las noticias sobre una balacera en una escuela. Ante ello, Scott tenía una solicitud muy clara.

“Si me muero en un tiroteo escolar, no quiero que me recuerden como héroe, diles la verdad, que era un imbécil“.