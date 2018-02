Regulación podría dejar propinas en manos de propietarios de restaurantes

(NOTICIAS YA).-En Connecticut un restaurante abre sus puertas a líderes políticos del estado para protestar en contra de una regulación que permitiría que dueños de restaurantes redistribuyan o se queden con las propinas de los meseros.

“Esta regla es injusta, desleal, económicamente imprudente,” dijo Richard Blumanthal, Senador de Connecticut.

Trabajadores de este negocio también mostraron su oposición. Y es que un número significante de empleados de restaurantes son minorías incluyendo latinos y mujeres. De la misma manera, residentes del área declaran que de esta ley ser aprobada, sería una injusticia.

“No es justo because Ahora mismo mi novia trabaja eso, y ella cobra menos, para ser mesera, y con los tips con eso ella hace sus beneficios su propina. Es injusto,” dijo

Raudy Benite, residente de Hartford.

Esta mujer ha vivido en carne propia el trabajar en restaurantes, por lo que sabe lo difícil que sería para los meseros trabajar sin propina.

“No es bueno porque las meseras trabajan duro para coger la propina y de verdad no pagan mucho a las meseras, porque es casi como seis pesos o cinco pesos la hora y las propinas es lo que hace, lo que les da el dinero, porque no es mínimum wage pa las meseras, so si lo sacan y los dueños cogen las propinas de las meseras no van a hacer nada,” dijo Yahaira Hernandez, residente de Hartford.

Blumethal dice que algunos trabajadores de Connecticut serán menos afectados que los de otros estados, ya que el salario mínimo de Connecticut sobrepasa el de otras regiones.