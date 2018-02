Pastor religioso buscará la presidencia de Venezuela

(NOTICIAS YA).- Javier Bertucci, líder de la asociación El Evangelio Cambia, quiere contender por la presidencia de Venezuela y hacerle frente a Nicolás Maduro que buscará reelegirse como mandatario del país sudamericano. El pastor Bertucci es uno de los señalados de evadir impuestos mediante el escándalo de Panamá Papers.

“Tuvimos el error de llegar a pensar que otros podían decidir y nosotros íbamos a estar tranquilos. Se nos olvidó que la decisión de otros podía afectar nuestras vidas de forma diametral como ha sucedido. Si alguien no estuvo de acuerdo con el gobierno, posiblemente votó por él pero posiblemente no votó, así que ambos grupos son responsables si no están de acuerdo. Pero tenemos una oportunidad ahora, Dios cambia los tiempos y el tiempo de Dios ha llegado’, dijo Javier Bertucci, el Pastor Evangélico que buscará la presidencia.