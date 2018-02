VIDEO: Policía dispara a reo con problemas mentales a quemarropa

(NOTICIAS YA).-Un oficial de prisión en Florida, disparó a quemarropa y de manera “innecesaria” a un reo que pasaba por un episodio esquizofrénico, a través de la puerta de su celda.

Las imágenes del incidente, recientemente resurgiendo a la luz pública, probablemente formen parte de las pruebas para una demanda en contra del sistema penitenciario en Florida, particularmente de la prisión donde ocurrieron los hechos, Pasco County Jail, reporta Independent.

El video fue tomado en 2015, pero será utilizado en una demanda contra la prisión.

Matthew Trevino, veterano de 29 años detenido en confinamiento solitario a causa de un episodio esquizofrénico, se comportaba de manera errática pero no violenta o peligrosa cuando el oficial Robert Haas le disparó, utilizando una escopeta.

Las municiones del arma están diseñadas para encandilar y no ser disparadas de forma directa a personas o animales.

Después de que oficiales le solicitaron a Trevino que expusiera sus manos por la rendija de la puerta para esposarlo, Trevino mostró sus genitales y comenzó a hablar cosas sin sentido.

De acuerdo a Haas, Trevino retrocedió un poco y fue entonces que disparó, no obstante el video y varias declaraciones dejan claro que Trevino estaba completamente pegado a la puerta cuando le dispararon.

“Estaba pegado a la puerta, fue completamente innecesario“, dijo Mark Rankin, abogado de Trevino.

Trevino, de acuerdo a reportes policiales, no tiene antecedentes penales a causa de crímenes violentos. No obstante, los oficiales se justificaron diciendo que “un criminal violento se estaba comportando de manera errática y no seguía las órdenes indicadas”.