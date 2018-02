Amenazan de tiroteo a la preparatoria Santa Teresa

(NOTICIAS YA).- La fotografía de un joven sosteniendo una pistola y señalando a la preparatoria Santa Teresa comenzó a ser compartida a través de las redes sociales, causando temor de un posible tiroteo.

“Me levanto y le pregunto oye mija esta es la foto porque yo al principio pensaba que era una broma de ella, y dice no si es ok le digo, no vas a ir a la escuela por el día de hoy”, comentó César Tarango, quien su hija asiste a la preparatoria Santa Teresa.

La amenaza hizo que varios padres de familia acudieran al aula para recoger a sus hijos, con el fin de ponerlos a salvo.

“Como en este caso si necesito salir salgo pero no sé si la voy a, ya me queda la incertidumbre por lo que está pasando si voy a volver a verla o no”.

A través de un comunicado del distrito escolar de Gadsden señalaron que la versión del estudiante fue que la fotografía había sido tomada en Ciudad Juárez, pero que alguien más realizo una captura de pantalla y agrego el texto de amenaza.

La policía de Sunland Park realizo una inspección en la casa del estudiante sin hallar ningún arma al igual que no encontraron creíble la amenaza por lo que el joven no fue detenido..

Sin embargo amigos cercanos mencionan que el padre del joven posee algunas armas y que el solo quería tomarse una fotografía con ellas, pero que sería incapaz de hacer algo como esto.

“Nunca pensó que esto sería un gran problema, pero ahora que paso, se arrepiente de haber publicado la fotografía, nunca fueron sus intenciones amenazar de tiroteo a la escuela”, comentó Richard Heredia, amigo cercano.

Esto hizo que por la mañana, varias patrullas de la policía de Sunland Park se mantuvieran vigilando el plantel.

Información de Edgar Ramírez