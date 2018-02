Los snacks de oficina más saludables, elegidos por nutricionistas

(NOTICIAS YA).-Cuando tu estómago comienza a gruñir durante una reunión a media mañana o cuando estás atrapado en tu escritorio sin un descanso a la vista, ¿cuál es el bocado más satisfactorio y saludable para tomar?

Para responder a esta pregunta, 10 nutricionistas revelaron cuál es su bocadillo favorito durante un día de trabajo intenso. De acuerdo a CNN, estas fueron sus elecciones:

Almendras

“Las almendras son mi primer bocadillo cuando el hambre golpea entre comidas. En un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition, 1.5 onzas de almendras (alrededor de 35 nueces) consumidas diariamente como refrigerio durante cuatro semanas, ayudaron a suprimir el hambre como la fibra, las proteínas y las grasas saludables no saturadas en nueces contribuyen a la saciedad o a esa sensación de plenitud”, respondió Joan Salge Blake, autor de “Nutrition & You” y profesor asociado clínico de la Universidad de Boston.

“Cuando como almendras, no experimento los horrores de hambre antes de sentarme a cenar, y es más probable comer una cantidad razonable y no ir por unos segundos. ¡Funciona para mí! “, aseguró Joan.

Parfait de yogur

“Me encanta un parfait de yogur griego con granola y bayas o cualquier fruta que tenga. Tiene un alto contenido de proteínas, calcio, fibra y antioxidantes. También sabe muy bien y es divertido de comer. La combinación de algunos grupos diferentes de alimentos para un refrigerio me ayuda para sentirse lleno y tener suficiente energía para superar mi día “. – Wendy Sterling, coautora de una guía para adolescentes sobre la imagen corporal, la alimentación y la sabiduría emocional, llamada “cómo alimentar a tu hijo a través de un trastorno alimenticio. ”

Una lata de atún con galletas

“Uno de mis bocadillos de trabajo favoritos es una lata de atún en aceite con aproximadamente cinco o siete galletas saladas bajas en sodio. Tiene la mezcla perfecta de carbohidratos, proteínas y grasas, lo cual es satisfactorio y mantiene mi energía para el resto del trabajo. También me ayuda cuando mi mente y mi cuerpo comienzan a desear los dulces en la máquina expendedora “, dijo Angel Planells, dietista y portavoz nacional de medios de la Academia de Nutrición y Dietética.

Arándanos y queso Babybel

“Mi merienda favorita de trabajo son los arándanos y dos quesos Babybel pequeños (los sabores livianos o de mozzarella). ¡Este refrigerio fácil es ideal para el trabajo! Lavo una pinta de arándanos en casa y los tiro en un Tupperware para evitar el uso de mi viaje diario. los arándanos son ricos en fibra e hidratantes, además de obtener una gran cantidad de su mordisco, ya que una taza tiene solo 80 calorías. El queso agrega acidez al dulce de las bayas, así como a la proteína para controlar el hambre hasta su próxima comida. Además, el queso queda a salvo del refrigerador durante dos horas, por lo que es fácil comerlo directamente en su escritorio “, expresó Rachel Lustgarten, dietista clínica en Weill Cornell Medicine.

Manzana y garbanzos tostados o habas

“Siempre recomiendo tomar un refrigerio que proporcione una combinación de macronutrientes, específicamente carbohidratos y proteínas o grasas saludables. Este combo es saciante y mantiene los niveles de azúcar en la sangre estables, lo que significa que puedo seguir trabajando durante unas horas antes de volver a tener hambre. Las manzanas y los frijoles tostados son especialmente buenos mientras estoy en el trabajo, porque son fáciles de preparar y llevar, sirven tanto para los antojos dulces como los salados, y no son tan complicados como otros aperitivos, muy importantes cuando ¡Escribo en mi computadora!”, reveló Jessica Levinson, nutricionista culinaria.

Taza de sopa

“Uno de mis bocadillos favoritos es una taza de sopa. Casi siempre tengo sopa en la nevera o congelador de la cocina de prueba y veo que es un bocadillo relleno, reconfortante y saludable. Siempre hay algún tipo de verdura en la sopa y generalmente una proteína como frijoles, lentejas o pollo. Comido en una porción del tamaño de una taza, es la cantidad justa de alimentos sanos que proporciona una agradable liberación de energía para ayudarme a pasar la cena “, explicó Ellie Krieger, autora de libros de cocina y presentadora de Ellie’s Real Good Food en la televisión pública.

Yogurt natural sin grasa con semillas de chia y polvo de cacao

“Soy un adicto al chocolate y tiendo a tener antojos de azúcar por la tarde. Este refrigerio es una combinación perfecta de grasa, proteína y fibra para mantenerme llena durante horas y también me da energía para los entrenamientos nocturnos. suficiente sabor de chocolate para satisfacer esos antojos, pero no tan dulce como para hacer que desee más “, dijo Martha McKittrick, nutricionista y entrenadora de salud certificada.

Mantequilla de maní o garbanzos tostados en seco

“A menudo guardo una bolsa de garbanzos Good Bean (sabor a sal marina) y un tarro de mantequilla de maní en el cajón de mi escritorio y alternar entre dos puñados de la anterior o dos cucharadas de la última. Son muy rápidos, así puedo atrapar un bocado entre los pacientes en un día ocupado, y son muy saciantes, debido a la proteína y fibra / grasa saludable. También son estables, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el deterioro si viven en el cajón de mi escritorio por un tiempo “, señaló Tamara Duker Freuman, dietista registrada.

Verduras con hummus

“Mi bocadillo de trabajo favorito es cualquier vegetal colorido y rico en fibra. Las verduras no solo me ayudan a mantenerme entre las comidas, sino que comerlas también es una forma fácil de ayudar a cumplir mis objetivos diarios de verduras. Opto por zanahorias frescas, rojas pimientos o, si me siento un poco picante, rábanos en rodajas. Si estoy buscando un bocadillo más completo, a menudo combino mis verduras con hummus, que está lleno de proteína a base de plantas y agrega un poco de fibra adicional ¡Es difícil aburrirse del hummus, ya que hay infinitos sabores para hacer o comprar! “, asegura Chris Vogliano, investigador y ex profesor de sistemas alimentarios de la Universidad de Washington.

Taralli italiano galletas y queso de cadena

“Cuando estoy ocupado en el trabajo, realmente me gusta un bocadillo que es fácil de agarrar y aún más fácil de comer. En estos días es un queso de cadena con cuatro o cinco galletas de taralli italianas de sabor original. La proteína del queso y los carbohidratos de las galletas son el combo perfecto para pasar el resto de la tarde. El sabor (de las galletas taralli) es tan bueno que puedo disfrutarlo sin nada en ellas “, indicó Keri Gans, nutricionista y autor de “The Small Change Diet”.

Ahí lo tienes, 10 opciones ricas y saludables para comer mientras trabajas, sin preocuparte por las calorías de más.