Podría ser la agencia estatal de educación quien administre ECISD

(NOTICIAS YA).-

Debido a que el distrito escolar Ector a reportado un bajo rendimiento académico podría ser la agencia estatal de educación quien administre este distrito, esto a creado una preocupación ante diferentes organizaciones por lo que han creado una organizacion de educación con el fin de resolver este problema.

Este distrito se encuentra en problemas ya que durante los últimos 5 años ha reportado un bajo rendimiento académico en todas las materias así como en todos los años escolares, el último analisis realizado muestra una mejora por parte del distrito pero aun así se encuentra en la categoría que requiere mejorar la educación académica.

“La comunidad no a estado presente en nuestro sistema de educación y la culpa es nuestra, no podemos dejar la educación de nuestros hijos solamente a el superintendente, directores, maestros, nosotros no los hemos apoyado al no estar involucrados, necesitamos comenzar programas en nuestra comunidad”. Loraine Periman, presidenta”Education Partnershipp”.

Esta organización se enfoco en el problema que estudiantes están enfocando que es el lenguaje , ya que los exámenes estatales son implementados en ingles y muchos de los estudiantes que están tomando cursos de segundo idioma lo cual afecta su rendimiento académico así como los resultados académicos, poniendo este tema como uno de los principales objetivos a mejorar.

“Si ese es un problema para el éxito de los estudiantes tendremos que revisar ese tema y después resolverlo si no podemos cambiar las reglas del estado tenemos que contar con los recursos que tenemos con nuestra comunidad entonces juntarlos y utilizarlos para el beneficio de los estudiantes”. Adrian Vega, Miembro de “Education Partnership”.

Esta organización planea crear un impacto colectivo el cual se enfoca en conectar miembros de diferentes sectores de la comunidad con el objetivo de crear un cambio social, en este caso mejorar la educación. Según un miembro de la mesa directiva mejorando la educación creara un impacto domino beneficiando la economía, estilo de vida así como el sentido de comunidad en la región.

“ Yo creo que en la parte que tenemos que enfocarnos es en tener a la comunidad en la misma dirección, eh leído artículos que comentan como al estar todos juntos se puede implementar cambios, como dice el dicho toma a toda la villa educar a un niño”. Tom Crow, ECISD Superintendente.

De acuerdo a oficiales de esta organizacion se continuaran reuniendo para encontrar una solución que coloque al distrito escolar en uno de los mejores distritos escolares del estado reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión regresamos contigo Héctor.