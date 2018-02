Protagoniza video viral tras arrancar su auto con inmovilizador

(NOTICIAS YA).- Una conductora en México dañó su lujosa camioneta al dar marcha con un inmovilizador que había sido instalado en la llanta izquierda por negarse a pagar dos pesos, 11 centavos en dólar, de un parquímetro instalado en la calle.

La mujer, que no ha sido identificada, fue bautizada rápidamente en redes sociales como #LadyParquímetros luego de que un video que la muestra huyendo de la escena sin importar los daños en su vehículo se hiciera viral.

Presuntamente la mujer se molestó luego de que un agente de tránsito de Pachuca le pusiera una multa y un inmovilizador en la llanta por no pagar el parquímetro ubicado en el lugar que utilizó para estacionarse en la calle.

“¿Por qué me hacen esto?”, reclama la mujer al asegurar que no tenía por qué pagar si no se había tardado mucho.