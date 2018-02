“Tener una relación sentimental con Souza no me hace violador”: Loza

(NOTICIAS YA).- El productor Gustavo Loza brindó una entrevista al periodista Javier Poza manifestando estar lejos de ser el agresor sexual de Karla Souza, y confesó que él mantuvo una relación sentimental con ella.

“Trabajamos en Los Héroes del Norte en la temporada 1, 2, 3. Es una serie que sí, hubo ocasiones en las que estuvimos en distintos hoteles con Karla Souza y el staff”, contó Loza asegurando que no se siente señalado tras lo relatado por la actriz en el programa de la periodista Carmen Aristegui.

El productor reveló que sostuvo una romance con Souza cuando ambos eran libres. “Llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza y es algo que nunca he comentado porque es una mujer casada y merece todo mi respeto”.

Gustavo se defendió: “que haya tenido una relación sentimental con Karla Souza no me hace un violador. Esta relación fue en 2010 cuando hicimos Los Héroes del Norte”.

El director aseguró que lo único raro de este caso es que después de que Karla diera a conocer este abuso, ya no le responde las llamadas. “Me sorprende que Karla de pronto de un día a otro dejó de responder mis mensajes”.

Al respecto de su trabajo en la cinta ¿Qué culpa tiene el niño?, Loza dijo: “cuando hicimos la película Karla ya estaba casada y la hicimos como los profesionales que somos. Somos socios de ¿Qué culpa tiene el niño?, Karla y yo viajamos con esta película por todos lados y nunca tuve el mayor problema”.

Gustavo Loza relató cómo conoció a Souza. “La conocí en el Festival de Cine de Guadalajara (en) 2008 o 2009. Ella se acercó a mí, me dijo que quería trabajar conmigo. Nos fuimos de fiesta la noche del Festival de Cine y no la volví a ver, ese día no pasó nada. Le ofrecí un papel Ludwika Paleta en Los Héroes de Norte y ella no pudo y fue cuando busqué a Karla. Su personaje creció”.

“Mi relación con Karla duró en la primera temporada de Los Héroes del Norte. No podrá negar que sostuvimos una relación sentimental. Fue una larga temporada”, dijo Loza.

“Siempre he admirado a Karla como mujer, como profesional, si tuve sentimientos muy fuertes ella. En la promoción de ¿Qué culpa tiene el niño? fuimos a cenar y me dijo que se iba a casar y yo le dije que no lo hiciera. Karla me dijo: ‘tuviste la oportunidad y la dejaste ir’, después se casa y no tuvimos contacto”,