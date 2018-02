Político machista dice a mujeres: 7 parejas sexuales y quedas infértil

(NOTICIAS YA).-Un Ministro de Salud de Rusia declaró, ante una audiencia de unos 200 personas, que las mujeres que tienen 7 o más parejas sexuales están condenadas a la infertilidad.

Vladimir Viktorov, de 48 años, dentista de profesión y ministro de salud de una de las regiones más pobres en Rusia, pudo escuchar de inmediato los murmuros provocados por su escandaloso, por no decir abismalmente falso, comentario.

Ante los comentarios, internautas no han sabido si reaccionar con risa o llanto, algunos se han mofado de la situación y otros lo toman como un recordatorio de que, algunos, tomarían medidas drásticas y ridículas para evitar que la mujer viva su sexualidad con libertad.

El sujeto recalcó sus comentarios diciendo que “incluso una menor cantidad de compañeros sexuales, así como estarlos cambiando constantemente, puede generar una inflamación de los órganos sexuales femeninos y dificultar el embarazo“.

“No jueguen a la ruleta rusa (un chiste no intencional de su parte) con su cuerpo, podrían no tener suerte”.