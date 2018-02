Presunto conflicto de interés en campaña política de Dori Fenenbock

(NOTICIAS YA).- Reportes financieros de la campaña de Dori Fenenbock, quien actualmente busca ocupar el puesto del congresista Beto O’Rourke, indican que el 13 de junio del 2017 recibió 8 mil 100 dólares del director ejecutivo de Jordan Foster. El día 21 del mismo mes recibió 2 mil 500 dólares de Scott Bain miembro de la compañía constructora Bain construction. Presuntamente ambas han realizado tratos con el distrito de El Paso.

“Yo no recuerdo en un momento haber votado por un contrato con esas compañías, el punto es que inmediatamente decidí correr por el puesto yo deje EPISD.” Comentó Fenenbock.

Fue hasta el 25 de agosto del 2017 cuando voluntariamente Fenenbock renuncio a su cargo como presidenta del distrito escolar independiente de El Paso, por lo que las contribuciones fueron realizadas mientras la demócrata fungía como presidenta de la mesa directiva.

“En julio no hay junta del distrito, en agosto no vote en los contratos y en septiembre no fui a las juntas del distrito por evitar una mala impresión.” Añadió Fenenbock.