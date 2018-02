VIDEO: Fingen asesinato de familia, atrapan a hijo que los mandó matar

(NOTICIAS YA).-Un joven de 22 años fue engañado por la policía, quienes lo hicieron creer que había contratado un asesino a sueldo para matar a su familia, con el fin de cobrar la herencia.

La policía descubrió el plan siniestro de un joven, cuyos padres tienen una riqueza monetaria considerable, y decidió realizar un operativo encubierto para atraparlo, para ello, tuvieron que montar imágenes del presunto asesinato de los padres y hermana del sujeto.

El muchacho dio instrucciones precisas, con mapa y plan para evitar cámaras de seguridad y todo, a un oficial que se hacía pasar por asesino a sueldo.

El joven ofrecía pagar más de 50 mil dólares por el asesinato de sus padres y hermana menor.

Además, exigía que la prueba de la tarea realizada fueran fotografías de los cuerpos de sus familiares en la escena donde fueran asesinados, en este caso, la casa de la familia.

La familia, devastada ante la noticia, cooperó con la policía y se dejó fotografiar con manchas de sangre de supuestas heridas mortales realizadas por el imaginario asesino a sueldo.

El oficial que se hizo pasar por el asesino, citó al muchacho, cuya identidad no fue revelada, en un Mercedes y le mostró las fotografías de su familia muerta.

El joven se mostró conforme y feliz del resultado al ver las fotos de sus padres sin vida.

Fue entonces que la policía lo capturó, así lo revelaron en el video tomado por el mismo departamento, quienes a su vez, por alguna razón, no dieron a conocer la imagen de la hermana supuestamente asesinada, no se sabe si se debe a que querían protegerla o porque no participó en la treta, reporta Daily Mail.

Tras la detención, el muchacho rápidamente confesó su crimen, asimismo, dijo que llevaba meses planeándolo y que había realizado otros dos intentos por matarlos: el primero por envenenamiento en el agua, y el segundo por envenenamiento con mercurio.

Su primer intento por matarlos falló porque su padre notó algo raro, el segundo nunca se concretó. Fue entonces que decidió contratar a un asesino.

Por su crimen de conspiración para matar a su familia, el joven enfrenta cárcel por al menos 15 años. Su familia se declara devastada y no puede creer que su hijo haya sido capaz de conspirar para provocarles la muerte.