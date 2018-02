Madre pide ayuda después de que su niño se tragara una pila

(NOTICIAS YA).- Un viaje a la ciudad de México podría brindarle a Felipito la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ya que al ingerir una batería su esófago quedo desecho hace cerca de 6 años.

“Lleva 6 años sin comer por su boquita, come por sonda.” Comentó la madre del menor Elizabeth Hurtado.

Una negligencia médica le genero un paro respiratorio durante el procedimiento de una gastrostomía y traqueotomía la cual le causo un daño neurológico severo.

“Nos dijeron no hay nada que hacer su niño va a estar postrado toda la vida en una cama, nunca va a volver a caminar toda la vida va a traer traqueotomía.” Aseguró Elizabeth.

Ante dicho pronostico Elizabeth contacto a un doctor en la ciudad de México, ahora el pequeño camina y una cirugía podría permitirle comer por su boca y en un futuro hablar.

“Son 25 mil pesos cada 3 meses, el niño requiere de medicamentos que el seguro social no cubre, sondas, gasas, guantes, medicamentos de los neurólogos, consultas, comida especial.” Señaló la madre.

Con ayuda de la fundación “todos tenemos derecho a una esperanza”, la madre busca recaudar dinero para viajar este próximo 5 de marzo.

“En el puedo ver las ganas que tiene de vivir, el lucha lo que él expresa, él les habla con su sonrisa con su expresión.” Comentó Alejandra Martínez directora de la fundación.

Ahora solo esperan que nuestra audiencia se toque el corazón y le brinde una nueva esperanza a Felipito.

“La vida de nadie no tiene precio y por dinero no me voy a detener, en poco tiempo yo sé que Felipito les estará dando las gracias con sus propias palabras.”