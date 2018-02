Colocan en aeropuerto recipientes para deshacerse de la marihuana

(NOTICIAS YA).- Las personas que vayan a tomar un vuelo en el aeropuerto de Las Vegas, podrán ahora deshacerse de cualquier sobra de marihuana antes de abordar el avión gracias a recipientes de metal instalados en diferentes partes del establecimiento.

Un total de 10 contenedores color verde fueron colocados en el Aeropuerto Internacional McCarran la semana pasada en modo de respuesta a los oficiales del condado de prohibir la posesión de marihuana, incluso su propaganda dentro de este lugar el año pasado.

Los recipientes, bajo el nombre de “cajas de amnistía” llegan hasta el suelo y están diseñados para que la marihuana y drogas con prescripción puedan ser dejadas ahí, sin embargo sin la posibilidad de sacarlas. Personal del aeropuerto anunció que habrá un total de 20 alrededor del valle, en el aeropuerto McCarran, aeropuerto de North Las Vegas, aeropuerto de Henderson y el centro de renta de vehículos.

“Es para cualquier sustancia que no se supone debe de viajar con lo demás sin enfrentar el riesgo de las consecuencias”, dijo la portavoz del aeropuerto Christine Crews.

Todos los elementos recogidos de estos recipientes estarán a cargo de contratistas empleados por el mismo aeropuerto.

“El mejor plan de acción para viajar es llevar lo que necesitas, no guardes lo que no necesitas y no se necesita marihuana aquí en el aeropuerto”, dijo Crews.