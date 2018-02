Desafíos en la maternidad: por una comunidad que apoya y protege

(NOTICIAS YA).- Paulina Erices, BS, IBCLC, RLC – Jefferson County Public Health

Ser mamá ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, pero también una de las más difíciles. Mi hijo mayor nació en México, a pesar de que mi familia estaba en Chile, los cuidados de amigos y la familia de mi esposo me ayudaron a adaptarme a mi nuevo rol de madre. Esos primeros meses fueron difíciles, sentía que constantemente me estaba aguantando la respiración, me sentía eternamente exhausta sin poder dormir, pero a la vez todo era mágico y nuestro bebé era sano y feliz.

Dos años después, nuestro segundo bebé nació aquí en Estados Unidos. Los días se me hacían eternos, mi esposo trabajaba todo el día y nosotros pasábamos encerrados porque me daba miedo que los niños se enfermaran y no tenía energía para hacer amigos. Los niños estaban sanos y felices, les daba amor y cuidado, mi casa estaba inundada de risas y juegos, pero yo me sentía como un robot siguiendo las rutinas, incapaz de dormir en el día o en la noche. Creíamos que me sentía así porque tener dos bebes es difícil y no teníamos familia que nos ayudara, pensábamos que en cuanto los niños crecieran un poco más me iba a sentir mejor, pero no fue así. Después de un año finalmente me diagnosticaron con depresión postparto.

Como comunidad, entendemos que es normal que las madres sientan estrés y cansancio, pero pocos saben que un 20% de las madres desarrolla depresión o ansiedad relacionadas con el embarazo. La depresión y ansiedad relacionadas con el embarazo son producto de la combinación de los cambios químicos en el cerebro (debido a los cambios hormonales) con el estrés que pueda estar afectando a la madre. Por eso decimos que la depresión y ansiedad relacionadas con el embarazo son producto de factores biológicos, psicológicos y sociales. Tratamiento oportuno y apoyo de la familia y amigos, pueden ayudar a las madres a recuperarse más rápida y efectivamente.

Sabemos que nuestra comunidad Latina y de habla hispana enfrenta múltiples desafíos de tipo social y económico. El estrés de la vida diaria afecta a la familia completa, pero generalmente son las madres las que asumen la responsabilidad de cuidar a su familia y niños en el día a día. Cuando la depresión y ansiedad relacionadas con el embarazo afectan a una madre, esta tarea que puede ser tan simple, se hace imposible. Más aún, las diferencias de idioma y valores culturales a menudo limitan el acceso a información o servicios de salud adecuados.

El Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado es consciente de esto y ha desarrollado una campaña en español para educar y proveer recursos acerca de la depresión y ansiedad relacionadas con el embarazo. Mujeres Latinas de múltiples países, con diferentes experiencias y estudios, se han unido para desarrollar materiales e información adecuados. Los invitamos a que visiten su página web, usen los materiales de la campaña y compartan el número de teléfono gratuito de PSI. Todos, como comunidad, podemos ayudar a las familias afectadas por la depresión y ansiedad postparto.

WWW.POSTPARTUM.NET

Después de mi diagnostico recibí mucha ayuda. Los medicamentos y la terapia me ayudaron a sentirme físicamente y emocionalmente mejor rápidamente. El entender que yo no era la culpable de mi condición, me ayudó a conectarme con otras madres y ayudar a otras pasando por situaciones similares. Mis preocupaciones por la salud de mis niños rápidamente desaparecieron. Mi esposo se sintió aliviado de ver que yo finalmente podía sonreír auténticamente otra vez.

Recuerdo ese año y aún me impresiona todo lo que pasó, ¿cómo puede ser que una mujer sana y fuerte pueda sucumbir a los cambios químicos del cerebro? Cinco años después, nació nuestra pequeña Ainara. Esta vez, a pesar del cansancio y estrés, pude dormir cada noche, admirar verla crecer, y disfrutar profundamente ver a mis tres niños jugando juntos y echando la casa abajo con sus risas. Esta vez supe qué hacer para prevenir la depresión y mi familia supo cómo apoyarme. Esta vez, todos reímos juntos.

Para recibir ayuda gratuita de manera inmediata y confidencial, visita la siguiente página web o llama al 1.800.944.4773 (se habla español).

POSTPARTUM.NET/AYUDA