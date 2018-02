Exinstructor de artes marciales es sentenciado de por vida por violación

(NOTICIAS YA).- Un exinstructor de artes marciales del Condado Hillsborough fue sentenciado a cadena perpetua tras ser acusado y encontrado culpable de haber violado y abusado sexualmente de una menor desde los 11 años de edad.

Nelson Iván Del Valle Nazario fue instructor de Undisputed Fitness & Martial Arts ubicado en el 1412 W. Waters Ave. y fue arrestado en noviembre de 2016.

La víctima, su madre y hermano hicieron declaraciones de impacto a la víctima durante el proceso judicial el pasado jueves. La víctima, quien ahora es adolescente, le pidió a Valle Nazario que la mirara a los ojos durante la vista en su contra.

La joven que no fue identificada le dijo al hombre “Quiero que me mires”, “Recuerdo cuando dijiste que nadie me creería si dijera algo. Hablé y la gente me creyó.” concluyó la joven dirigiéndose a su agresor.

Sin embargo, la madre de la víctima discutió que el problema que la familia ha tenido desde que se enteraron de los encuentros sexuales. La adolescente aparentemente intentó suicidarse.

Además, durante todo el proceso la familia alega haber sido ridiculizada en las redes sociales, incluso los culparon que otras personas se presentaran en el gimnasio por presentar las acusaciones.

El exinstructor renunció a su derecho de hacer una declaración y en un momento sonrió como también se rió de lo que decía la madre de la víctima.