No paran las acusaciones de plagio contra Guillermo del Toro

(NOTICIAS YA).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro niega rotundamente las más recientes acusaciones de plagio que rodean a su película “La Forma del Agua” (The Shape of Water).

De acuerdo con Vanity Fair, el equipo detrás de la premiada cinta la habría plagiado de la obra de 1969 “Let Me Hear You Whisper”, del ganador del Pulitzer, Paul Zindel.

“No he leído ni visto la obra. Nunca había escuchado sobre ella antes de hacer ‘La forma del agua’ y ninguno de mis colaboradores jamás la mencionó”, declaró el jalisciense, quien destacó que el productor Daniel Kraus, quien le dio la idea para la cinta, tampoco conoce ni ha visto la obra.

La familia de Zindel ha interpuesto una demanda en contra de Del Toro, Fox Searchlight y Kraus.

El estudio indicó en un comunicado que las acusaciones carecen de base y méritos, por lo que contrademandarán. Destacaron que la demanda coincide con el ciclo de votaciones de la Academia (organismo que entrega los premios Oscar), lo cual podría ser una forma de presión para llegar a un acuerdo monetario. “Nos defenderemos vigorosamente y, por extensión, a esta innovadora y original película”, dijeron.

En declaraciones pasadas a Written By, el director dijo que se inspiró en una conversación con Kraus, quien sugirió realizar una película sobre una “trabajadora de limpieza que secuestra a un hombre anfibio de una ubicación secreta del gobierno”. La trama de la obra es similar, pues gira en torno a una empleada de aseo que entabla una amistad con un delfín inteligente y busca liberarlo de un laboratorio.

“No puedo tolerar el momento de esta acusación. Es muy transparente lo que sucede aquí. Para mí, es incluso un alivio trasladar esto del escenario de la opinión al escenario de hechos y leyes”, dijo el cineasta, nominado al Oscar de ‘Mejor Director’ por esta película, que cuenta con otras 12 menciones, más que cualquier otra cinta de 2017.

Aunque Del Toro aceptó las similitudes, su cinta “no trata sobre un animal, trata sobre una deidad acuática. Estas dos ideas no son intercambiables o equivalentes… Esto sería igual a decir que E.T. es la misma historia si sustituyes un extraterrestre por un hámster”.

“He estado en esto 25 años y tengo una reputación intachable. Siempre ha sido un elemento de mi carrera el hablar sobre mis influencias en cada una de mis películas, en los comentarios del DVD, en Twitter, en mis exhibiciones en museos”, continuó el también director de “El Laberinto del Fauno”.

“Soy muy abierto respecto a las cosas que amo, y no he tenido problema para discutirlas y cómo transformaron mis películas. He escrito o coescrito 24 guiones. Soy un escritor y director que ha generado series de televisión, libros, películas y una enorme cantidad de guiones a través de los años. Sin queja alguna”, finalizó.