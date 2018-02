Renuncia subdirector de Unicef por denuncias de acoso

(NOTICIAS YA).- Justin Forsyth, subdirector del Fondo de la ONU para la infancia ha renunciado a su cargo en la Unicef debido a algunas acusaciones en su contra por parte de sus compañeras de trabajo. El exfuncionario decidió retirarse para no dañar la reputación de la organización y permitir que el proceso legal transite apegado a derecho.

Hubo tres mujeres las que señalaron el comportamiento inadecuado de Justin que trabajan desde la cede de Unicef en Inglaterra por dos años.

“Fueron tratados a través de un proceso adecuado hace muchos años. Me disculpé sin reservas en ese momento y cara a cara. Me disculpo de nuevo. No tengo ninguna duda de que parte de la cobertura a mi alrededor no es solo para (correctamente) pedirme cuentas, sino también para intentar causar un daño grave a nuestra causa y al caso de ayuda”, explicó Justin en su carta de renuncia.