Se inaugura primera fase de CV Link

(NOTICIAS YA).-

Hoy por la mañana se llevó acabo la inauguración de la primera fase del proyecto CV Link en Cathedral City. La via abarca 2.3 millas a lo largo del canal de aguas del rio White Water desde la calle Vista Chino en Palm Springs hasta la calle Ramon en Cathedra. Durante la ceremonia los presentes enfatizaron que este proyecto era inigualable ya que “proveía una sensación de unidad entre las ciudades del Valle”. Tambien se le dedico un monumento que estará en la entrada de esta via al fallecido John Bennoit quien era un gran partidario del proyecto. Residentes presentes tuvieron la oportunidad de dar un recorrido por la via por primera vez y se mostraron muy contentos en especial el entrenador de atletismo de la preparatoria de esa ciudad ya que dijo sus estudiantes “Tendrán un lugar más seguro donde salir a correr”. Ciclistas también quedaron asombrados con el camino pues dicen es muy seguro para montar a bicicleta. Se espera que la próxima fase del proyecto inicie en el verano en la ciudad de Palm Springs cerca del club de golf Tahquitz Creeks.