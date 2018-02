IHOP dará “pancakes” gratis por una buena causa

(NOTICIAS YA).- IHOP dará”panckaes” gratis el martes para recuadar fondos para ayudar a varios hospitales de Estados Unidos.

Esta actividad dio inicio en el 2006 y desde entonces la empresa especializada en “pancakes” ha recaudado cerca de $30 millones.

La oferta será el martes 27 de ferbero de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. donde dará los “buttermilk pancakes” a cambio de un donativo.

La meta de la empresa este año es poder recaudar $5 millones.

Los hospitales beneficiados serán: Children’s Miracle Network Hospitals, The Lukemia and Lymphoma Society y Shriners Hospitals for Children.