La lista de los teléfonos móviles que emiten más y menos radiación

(NOTICIAS YA).-Los efectos cancerígenos que causa la radiación del teléfono móvil, sigue siendo un gran debate discutido por científicos.

Aunque llevan años estudiando este fenómeno, se sabe que hay una forma de radiación capaz de romper enlaces químicos en el ADN, indicó el portal de noticias BBC.

“La inquietud se concentra en si los teléfonos celulares podrían incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro o en la región de la cabeza y cuello”, señaló la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS, por su sigla en inglés).

De acuerdo a la fuente, para saber qué modelos emiten más o menos radiación, se creó una medida que se conoce como tasa de absorción específica (SAR, por su sigla en inglés).

Hay que saber que cada celular tiene un nivel de SAR y los fabricantes deben informarlo. Sin embargo, no muchos clientes suelen comprobar esa información.

Los teléfonos que emiten más y menos radiación

La Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación ha elaborado una base de datos con los Smartphone (nuevos y viejos) que generan más ondas de radiofrecuencia.

Solo se aprueban teléfonos con un nivel de absorción de hasta 0,60 vatios por kilogramo según el organismo que certifica en Alemania ( ACS) el respeto al medio ambiente.

Todos los teléfonos de la siguiente lista duplican ese límite.

Los primeros puestos están dominados por marcas chinas: OnePlus 5T y Huawei Mate, aunque también hay un Nokia y el Lumia 630. Otros que figuran también en la lista:

• Huawei P9 Plus

• Huawei GX8

• Huawei Nova Plus

• iPhone 7

• Sony Experia XZ1 Compact

• iPhone 8

• ZTE Axon 7 mini

• Blackberry DTEK60

• iPhone 7 Plus

En cuanto a los dispositivos que ofrecen un nivel menor de radiación están:

• Samsung

• Sony Experia M5 (0,14),

• Samsung Galaxy Note 8 (0,17)

• S6 edge+ (0,22),

• Google Pixel XL (0,25) y

• Samsung Galaxy S8 (0,26) y

• S7 edge (0, 26).

• Motorola (Moto G5 plus y Moto Z)

Si quieres comprobar cuánta radiación emite tu celular, puedes consultar el manual, la web del fabricante o la página de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FFC, por su sigla en inglés), indicó BBC.

Citando a la fuente, estas son algunos factores que aumentan el riesgo a la exposición de ondas de radiofrecuencia:

• Cuanto más cerca coloques la cabeza a la antena.

• La cantidad de tiempo que uses el teléfono.

• La distancia y la ruta de la torre de telefonía celular más cercana

• El tráfico de señales de telefonía celular

• El modelo de teléfono que usas

La ACS sugiere lo siguiente para limitar la exposición a las ondas de radiofrecuencia del celular:

• Usar el altavoz, el “manos libres” o los audífonos, especialmente los que funcionan por Bluetooth, para alejar la antena de la cabeza.

• Enviar más textos y hacer menos llamadas (excepto si conducimos).

• Limitar el uso del celular.

• Usar un teléfono móvil con un nivel bajo de SAR.