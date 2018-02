Vivienda en Hartford quemada intencionalmente

(NOTICIAS YA).-Una vivienda en la calle Brook de Hartford, quedó completamente destrozada, luego de que Angel Ares, quien vivía en la residencia de tres familias, la incendiara.

“Bueno los daños fueron significativos, fue una perdida completa y nos tomó como dos horas y media para apagarlo,” dijo Raúl Ortiz, jefe adjunto de los bomberos de Hartford.

Esta vivienda estaba ocupada por aproximadamente siete personas en el momento en que fue quemada, incluyendo este hombre de setenta y dos años, quien dice ser el padrastro del acusado.

“Porque vino alguien y me aviso que había humo hace atrás y yo vine, cuando abrí la puerta, las llamas me tiraron para atrás y entonces avise a todos los que estaban adentro del apartamento. Estaban mis nietos, estaba mi hijo, estaba mi esposa, y estaba yo,” dijo Maximiro Rosa, sobreviviente del incendio.

Ante los momentos de pánico, Rosa pensó que no iba a sobrevivir, sin embargo, hoy puede narrar lo sucedido gracias a lo que él llama, un milagro.

“No pensó que podíamos morir todos, habían cinco oxígenos, quince oxígenos de esos, y eso podía explotar. Fue dios que no pasara eso, si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos todos en la funeraria,” dijo Rosa.

Sin embargo, rosa no esconde su enojo por el hecho que provocó Ares, un incendio en el que su propia madre pudo haber perdido la vida.

“Si perdía a mis niños o a mi esposa él no pensó eso, que era el hijo de ella, yo prefiero que le den vida para que no haga eso más,” dijo Rosa.

Estas familias ahora buscan una nueva vivienda, pero mientras tanto enfrentan un futuro incierto.