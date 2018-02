FOTO: Preso termina hospitalizado en Venezuela tras comer ratas

(NOTICIAS YA).- La desesperación de algunos presos en Venezuela los ha llevado a tomar medidas insólitas para poder llevarse un bocado a la boca y calmar el hambre, tal es el caso de un hombre que terminó hospitalizado tras comer ratas.

Manuel Alejandro Mago Coraspe pasó de su celda, en la prisión de Vista Hermosa, a un hospital luego de comer unas ratas muertas que se encontró en un contenedor de basura.

El reo empezó con malestares estomacales, sangrados y debilidad en el cuerpo, antes de desvanecerse en su celda cuatro días después de comerse dos ratas.

Los médicos informaron que el hombre tenía una obstrucción intestinal provocada por los huesos de los roedores, por lo que fue operado de urgencia tras ingresar al hospital.

De acuerdo con Venezuela al Día, el reo se recupera favorablemente y ha revelado que no es la primera ocasión en que comía ratas, incluso asegura que él mismo las caza y no es el único que debe comerlas debido a la escasez de alimentos en prisión.

Manuel relató que desde hace meses no tienen nada que comer, su familia no le lleva alimentos y en la prisión no los proveen, por lo que empezó a cazar ratas y ya está acostumbrado a comerlas.

Sin embargo, las últimas que ingirió las encontró muertas en un contenedor de basura, por lo que teme que estuvieran envenenadas. Además, recuerda que no tuvo mucho cuidado en quitarle parte de los huesos.

De acuerdo con Pulzo, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han mostrado su preocupación por las condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos y que los obligan a comer roedores.