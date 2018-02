Nuevo refugio de animales en la ciudad de Midland

(NOTICIAS YA).-

Durante la junta de cabildo en Midland se aprobó la construcción de un nuevo refugio de animales Tony Castaneda nos tiene mas detalles en cuanto a la construcción de este proyecto.

Así es Héctor y es que de acuerdo a un miembro del cabildo ciudadanos de Midland y voluntarios del ya existente refugio de animales, han mostrado su preocupación en cuanto a las malas condiciones de este edificio el cual hasta podría propagar enfermedades.

Este edificio no ha recibido ningún tipo de remodelación por los últimos 30 años el cual no solo se encuentra en malas condiciones pero también no cuenta con el espacio suficiente para refugiar a las mascotas que han sido trasladadas a Washington lo cual ha requerido una inversión de 300 dólares por animal.

“La estructura de este lugar esta promoviendo enfermedades, y nosotros siendo miembros del cabildo no sabíamos acerca de este problema entonces lo que trataremos de hacer es mejorar esas facilidades y hacer algo para que no continúe albergando enfermedades”. John b. Love, miembro cabildo distrito 2.

De acuerdo a las decisiones tomadas por los miembros del cabildo arquitectos comenzaran a diseñar las instalaciones este año para así empezar con la construcción de este proyecto en el año 2019 y poder abrir las puertas de este edificio en el 2020. Cabe mencionar que el costo de este proyecto aún es incierto.

“La ciudad aun continua identificando fondos adicionales pero nos sentimos suficientemente cómodos con las sociedades con las que contamos con las que podremos diseñar pagar y construir un refugio de talla mundial aquí en Midland y es algo ya que era necesario aquí”. Spencer Robnett, miembro at large.

El nuevo albergue contara con cuartos de entrenamiento, así como para que las familias puedan convivir con la mascota que quieran adoptar, también como salas de juntas donde se darán capacitaciones acerca de las mascotas tanto a voluntarios como a miembros de la comunidad.

“En nuestra región del oeste de Texas tenemos un gran problema de población de perros y gatos debido a que nosotros como residentes no estamos haciendo justicia por estos animales, no los esterilizamos así también como no los vacunamos”. Tracye Gearhart, vicepresidenta masa.

De acuerdo a oficiales el nuevo centro contara con una clínica la cual ofrecerá este tipo de servicios a un precio más accesible para la comunidad de Midland mas detalles se estarán dando a conocer durante este año reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.