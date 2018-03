Incertidumbre en cuanto al cierre del centro de eventos La Hacienda

(NOTICIAS YA).-

Surge nueva información en cuanto al centro de eventos la hacienda que se vio obligado a cerrar sus puertas durante el pasado fin de semana.

Esas fueron las palabras que un oficial del alguacil le grito a una personas que se encontraba en un concierto el pasado viernes en la hacienda que este altercado termino en el cierre del establecimiento. Sin embargo, ni el alguacil del condado Midland ni el departamento de bomberos del condado se han

“El oficial de los bomberos básicamente dijo que estaba cerrado no dio ninguna orden escrita solamente que si el dueño abría el lugar de nuevo que iba a arrestarlo y ponerlo en la cárcel”. Israel Guardiola, Abogado.

Fuera de cámaras la esposa del propietario del local durante una reunión sostenida con el jefe de bomberos el menciono que su intención era cerrar el negocio.

“Hable con la oficina de la fiscal del condado Laura Nodolf y me dijo que él no podía evitar que el señor oficial de los bomberos lo arrestara pero si le llegara un caso de esos a su oficina que ella no lo iba a procurar que lo iba a retirar entonces tenemos a lo menos esa seguridad que alguien opina que aparentemente no tiene ningún validez.”

Según la propietaria Silvia Eribes cuando los oficiales llegaron al evento se comportaron de una manera que ella califico como prepotente y arrestaron a varias personas que según el abogado Israel Guardiola quien representa al negoción no son sustentables.

“Yo pienso que si se puede manejar como racismo y como quizás nos están acusando por que no es la primera vez que llegan así y como lo dije hace rato pueden venir a hacer una inspección en el momento que gusten pero por que hacerlo siempre cuando esta lleno de personas además también aquí hacemos eventos de country y en uno de esos eventos jamás se han aparecido para nada solamente en los shows mexicanos.”Silvia Eribes, propietaria.

Intentamos obtener reacciones del jefe de bomberos y el condado Midland pero personal de esa oficina nos dijo que por el momento no darán declaraciones ya que por el momento es una investigación en curso. el dia de mañana se estará llevando una junta especial en la corte del condado de Midland sobre el futuro de este establecimiento reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.