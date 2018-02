Inmigrantes son estafados al llenar los impuestos

(NOTICIAS YA).- Si tú eres indocumentado y vas a presentar tu declaración de impuestos debes tener en cuenta que no tienes que pagar la multa por no tener seguro médico, muchas personas están cobrando este dinero pero realmente se quedan con ellos.

Según explicó Alba Roldan, asesora financiera, muchas personas no tienen un estatus migratorio, por lo cual no tienen derecho a un seguro de salud y por tal razón no tienen por qué verse afectados por la multa por no tener un plan médico.

Pero algunos preparadores de impuestos le sacan ganancia económica al desconocimiento, por lo cual cobran la supuesta multa y luego se quedan con el dinero.

Los inmigrantes son las víctimas de los preparadores que cobran la multa por no tener seguro médico.

Una idea que apoyan las organizaciones locales es que tener el pago de impuestos al día puede ser un importante antecedente si se presenta la oportunidad de regularizar su situación migratoria.

El tema ha generado mucha confusión luego que la Casa Blanca eliminó la obligación de tener un seguro médico, sin embargo, la multa no desaparecerá hasta el 2019.