Controversia en torno a la administradora de la ciudad de Socorro

(NOTICIAS YA).- Una parada de trafico al hijo de la actual administradora de la ciudad de Socorro, ha dejado varias interrogantes. Ya que el joven conducía bajo los influjos del alcohol y otras sustancias y nunca fue arrestado.

“Mi hijo fue parado por la policía el 20 de enero es un poco sospechoso de que estos documentos no hayan salido hasta hoy que esta mi contrato en la agenda eso quiere decir que es un ataque personal” asegura Adriana Rodarte, administradora de la ciudad.

Y es que la controversia surge luego de que noticias 26 Univisión obtuvo este video donde se muestra al hijo de 21 años de Adriana Rodarte, administradora de Socorro, al ser detenido por conducir en exceso de velocidad el pasado 20 de enero.

Documentos confidenciales de la policía, aseguran que el joven conducía bajo la influencia de alcohol, además de haber consumido cocaína.

Sin embargo, el reporte público de la policía, dice que no se reportó ninguna anomalía, mientras que el otro reporte en nuestro poder indica todo lo contrario.

“Nunca he violado o he pedido que hagan algún favor sobre nada yo lo único que quiero es que mi integridad siga al punto y no sé porque querrán atacarme personalmente” dice Rodarte