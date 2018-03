Los 98 datos que Facebook sabe de ti sin que te dieras cuenta

(NOTICIAS YA).-No es ningún secreto que Facebook, el gigante de las redes sociales con millones de usuarios en todo el mundo, sabe mucho de ti.

Podrás pensar que Facebook solo sabe de ti las cosas que tú, voluntariamente, has proporcionado al mismo sitio, como tu lugar de trabajo, tu cumpleaños o ciudad natal.

No obstante, te sorprenderás de saber que Facebook tiene cientos de páginas de información sobre ti, tu infancia, tu pasado, tus trabajos, tus finanzas y hasta tu orientación sexual.

Muchos usuarios llevan, aproximadamente, unos 10 años utilizando Facebook, y cada segundo, cada insignificante conversación que hayan tenido por el chat está guardada en una base de datos.

Y si tú piensas “yo no uso Facebook, de mí no saben nada”, te equivocas. A través de las cookies (una especie de huella digital) Facebook rastrea la conducta e identidad de una persona en línea, aunque no tengan cuenta en la red social, nunca la hayan usado y no piensen usarla.

Daily Mail reveló hoy una lista de 98 cosas que, hasta ahora, se sabe que Facebook sabe sobre todos nosotros. Conócela y, después, conoce también cómo puedes saber todo lo que Facebook sabe de ti, descargando tu documento personal.

Lo que Facebook sabe de ti (aunque tal vez tú no se lo digas)

Algunas cosas son bastante lógicas, pero toma en cuenta que mucha información parece simple para ti, pero es muy valiosa para anunciantes y vendedores.

Ubicación Edad Generación Género Idioma Nivel Educativo Área educativa Escuela Origen étnico Ingresos y valor financiero Tipo de casa en la que vives Valor de la casa Tamaño de la propiedad Tamaño de la casa Año en que fue construida tu casa Composición del hogar Si tienes un aniversario en los próximos 30 días Si vive lejos de tus familiares o ciudad natal Si tienes amigos que tienen un aniversario pronto, se acaban de casar o comprometer, se mudaron o cumplen años pronto. Si tienes una relación a distancia Si tienes una nueva relación Si tienes un nuevo empleo Si te acabas de comprometer Si te acabas de casar Si te acabas de mudar Si cumples años pronto Tus padres Si pronto serás padre Qué tipo de madre eres (trabajadora, ama de casa, deportista, etc.) Si te interesa la política Si eres conservador o liberal Si tienes una relación Quién es tu jefe La industria en la que trabajas Tu puesto de trabajo Tipo de oficina en la que trabajas Intereses Si tienes motocicleta Si piensas comprar un auto (y qué tipo de auto piensas comprar) Si compraste autopartes recientemente Si necesitarás pronto autopartes Estilo y marca del auto que usas El año que compraste tu auto Qué tan viejo es tu carro Cuánto dinero puede que inviertas en tu próximo auto Dónde es probable que compres tu siguiente auto Cuántos empleados tiene tu compañía Si tienes un negocio Si trabajas en administración o eres ejecutivo Si has donado a una caridad (y qué tipo de caridad es) Sistema operativo Si juegas “jueguitos de Facebook” Si tienes consola de videojuegos Si hiciste eventos en Facebook Si has pagado cosas por Facebook si has gastado más de lo normal en Facebook Si administras páginas de Facebook Si subiste fotos recientemente Qué navegador usas Qué servicio de correo usas Si eres nativo digital Si eres migrante Si tienes créditos o cuentas bancarias y dónde los tienes Si tienes inversiones Tu línea de crédito Si usas activamente tu tarjeta de crédito Qué tipo de tarjeta usas Si usas tarjeta de débito Si tienes saldo pendiente en tu cuenta de crédito Si escuchas la radio Qué tipo de programas de TV prefieres Si tienes celular (y si sí, qué marca y tipo es) Tipo de conexión a internet Si acabas de comprar un teléfono o tableta Si te conectas a internet por teléfono o tablet Si usas cupones Qué tipo de ropa se usa en tu casa En qué época del año compras más cosas Si compras “mucha” cerveza, licores o tragos Si vas de compras (y a qué supermercado vas) Si compras productos de belleza Si compras medicina para alergias o resfriados Si gastas dinero en productos para el hogar Si gastas en productos para tus mascotas y qué tipo de mascota tienes Si tu hogar gasta más que otros hogares Si compras en línea (o no) Los restaurantes a los que vas (o podrías ir) Los tipos de tiendas que frecuentas Si eres “receptivo” a ofertas de aseguranzas, escuelas o hipotecas, créditos o televisión por cable. Cuánto tiempo llevas viviendo en tu casa Si es probable que te mudes pronto Si te interesan los deportes (o el Ramadán, no sabemos por qué) Si viajas frecuentemente (ya sea por placer o trabajo) Si te trasladas a tu trabajo Las vacaciones que sueles tomarte Si acabas de volver de un viaje Si usaste una app para un viaje Si tienes un tiempo compartido

¿Cómo saber qué sabe Facebook de ti?

Es muy sencillo, tal vez porque leyes internacionales han exigido a las compañías de redes sociales que sean más transparentes con la información de sus usuarios.

Incluso, países como Bélgica, han prohibido a Facebook que tenga información de gente que no es usuaria, o enfrentarán una fuerte multa diaria.

Si quieres descargar tu archivo personal de Facebook, solo debes ir a la esquina superior derecha (en tu computadora) y buscar la configuración o “settings”.

En la página principal de configuración, debajo del recuadro, dirá “descargar una copia de tu información de Facebook”.

Y entonces podrás ver los megas y megas de información que la red tiene sobre ti, te sorprenderás.