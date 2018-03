Facebook realizó una incomoda encuesta sobre “fotografías sexuales”

(NOTICIAS YA).- La red social Facebook admitió que fue un “error” el haber preguntado a los usuarios si los pedófilos que solicitan fotografías sexuales a menores de edad deberían ser permitidos en el sitio.

Este fin de semana, la plataforma realizó una encuesta para algunos de sus usuarios en las que les preguntaba cómo creían que la compañía debería manejar este tipo de comportamiento.

LEE: Los 98 datos que Facebook sabe de ti sin que te dieras cuenta

La pregunta más controversial fue la siguiente:

“Pensando en un mundo ideal donde tu puedas establecer las políticas de Facebook, cómo manejarías lo siguiente: un mensaje privado en el que un hombre adultó pide fotografías sexuales a una niña de 14 años”.

Y las opciones opciones no eran mejores, pues los usuarios podían responder entre: “Este contenido no debería ser permitido en Facebook y nadie debería poder verlo” y “Este contenido debería ser permitido en Facebook y no me importaría verlo”.

LEE: Facebook podría saber cuánto dinero tienes

Un vocero de la red social mencionó en una declaración a medios de comunicación que en ocasiones piden retroalimentación de las personas sobre nuestras políticas de comunidad y los tipos de contenido que consideramos más preocupantes en Facebook.

Agregó que han prohibido este tipo de imágenes desde los primeros días de Facebook y que no había intensión de cambiar esto.