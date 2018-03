Guillermo del Toro arrasa en los Oscar 2018

(NOTICIAS YA).-(CNN Español) – La cultura y las producciones latinas brillaron en unos Premios Oscar marcados por el protagonismo de la diversidad y los llamados a la inclusión y la igualdad de género que caracterizaron a la temporada de premios.

The Shape of Water, escrita, producida y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ganó mejor película. La producción se llevó cuatro premios en total.

Guillermo del Toro ganó en la categoría de mejor director y se sumó a sus amigos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu: en los últimos 5 años, estos tres mexicanos se han llevado ese premio cuatro veces (González Iñárritu en dos ocasiones).

Chile ganó el Oscar de mejor película extranjera con Una mujer fantástica, una historia sobre una mujer transgénero protagonizada por Daniela Vega, quien es transgénero e hizo historia al presentar en la ceremonia.

Coco, una película de Disney elogiada por su representación respetuosa y admirable de la cultura mexicana, ganó en las categorías de mejor película animada y mejor canción con ‘Remember Me’.

Estos son los ganadores

Mejor película

The Shape of Water

Mejor actriz

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actor

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor director

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Mejor canción

‘Remember Me’, de Coco

Mejor fotografía

Roger Deakins, Blade Runner 2049

Mejor guion original

Jordan Peele, Get Out

(Es el primer negro en ganar en esa categoría)

Mejor guion adaptado

James Ivory, Call Me by Your Name

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, The Shape of Water

Mejor película animada

Coco

Mejor película extranjera

Una mujer fantástica, Chile

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, I, Tonya

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor corto animado

Dear Basketball (productores: Glen Keane, Kobe Bryant)

Mejor maquillaje

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick, Darkest Hour

(Gary Oldman pasó cuatro horas al día —más de 200 horas en total durante el rodaje— en la silla de maquillaje para interpretar el papel de Winston Churchill).

Mejor diseño de vestuario

Mark Bridges, Phantom Thread

Mejor documental

Bryan Fogel y Dan Cogan, Icarus

Mejor edición de sonido

Gregg Landaker, Gary Rizzo, Mark Weingarten, Dunkirk

Mejor mezcla de sonido

Richard King, Alex Gibson, Dunkirk

Mejor diseño de producción

The Shape of Water

Mejores efectos visuales

Blade Runner

Mejor montaje

Dunkirk

Mejor documental corto

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Mejor cortometraje

The Silent Child

Lo más destacado de la ceremonia

Aunque los premios se los llevaron los favoritos, la sorpresa de la noche llegó por cuenta de los presentadores de la categoría final: Warren Beatty y Faye Dunaway, los mismos que el año pasado recibieron y leyeron la tarjeta equivocada anunciando por error que La La Land era la ganadora a mejor película, cuando la real triunfadora fue Moonlight. Los veteranos aristas tuvieron la oportunidad de reivindicarse, esta vez con el sobre correcto.

Jimmy Kimmel, el conductor de la ceremonia, abordó el movimiento #MeToo y la campaña Time’s Up de frente en su monólogo de apertura, que se burló de varios, incluyendo, inevitablemente, la Casa Blanca de Trump, con un toque ligero e inteligente.

De hecho, aunque Kimmel podría haberse convertido en una figura más polarizadora con su entrada en los debates sobre el cuidado de la salud y el control de armas, impuso una forma genial al papel de maestro de ceremonias, algo que en cierto modo alivianó la seriedad y la pretensión que pueden dominar la ceremonia.

Con ese fin, Kimmel no solo bromeó acerca de la duración del espectáculo sino que ofreció una moto de agua o jetski como un incentivo para quien diera el discurso más breve.

Jimmy Kimmel llevó a varias celebridades —como Armie Hammer y Margot Robbie— a un teatro cercano donde sorprendieron a una audiencia que pensaba que iba a ver un estreno de una película.

En esta ocasión el movimiento Time’s Up no convocó a que las celebridades que apoyan la causa se vistieran completamente de negro, como lo hicieron en premiaciones anteriores. La explicación: “No somos un grupo de protesta en las premiaciones”, dijo la cienasta Ava Duverney. “No se trata de la alfombra roja. Esas mujeres que vieron en la alfombra roja representando Time’s Up en los Globos de Oro ahora están trabajando siendo activistas”.

Lupita Nyongo sobre que ella y Kumail Nanjiani hicieron una poderosa declaración en apoyo a los dreamers, o soñadores, los niños que llegaron a Estados Unidos con sus padres sin documentación y eran beneficiaros del programa DACA, que pende de un hilo .

“Como todos en esta sala y todos mirando en casa, somos soñadores”, dijo Nyong’o. “Crecimos soñando con trabajar un día en el cine. Los sueños son la base de Hollywood, y los sueños son la base de Estados Unidos”.

“A todos los soñadores, los respaldamos”, dijo Nanjiani.

Nyong’o, ganadora del Oscar, es keniana-mexicana y Nanjiani es una comediante paquistaní estadounidense de Iowa, “dos lugares que nadie en Hollywood puede encontrar en un mapa”, bromeó Nanjiani.

El presidente Trump terminó el programa DACA —que beneficiaba a 800.000 jóvenes— en septiembre pasado.

De otro lado, los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade cantaron ‘Remember Me/Recuérdame’, la canción de Coco.