Votantes decidirán el futuro del Permian Basin así como el estado

(NOTICIAS YA).-

Mañana los votantes decidirán el futuro de tanto el área del Permian Basin así como el estado, eligiendo así a sus representantes quienes estarán tomando importantes decisiones de estos lugares por los próximos años

7 mil 590 votantes participaron durante las elecciones tempranas en Midland, 718 votando a favor del partido demócrata y 6 mil 872 votando por candidatos del partido republicano, de acuerdo al oficina de elecciones han contado con baja participación de votantes en estas elecciones no solo en el condado de Midland y Ector pero a nivel estatal

“Creo que esto esta ocurriendo en todos lados en estas elecciones primarias tenemos un correo electrónico entre todas las oficinas de elecciones del estado y todos mencionaron que sus resultados se encontraban muy debajo de lo normal”. Deborah Land, administradora de oficina de elecciones Midland.

Durante las dos semanas de votaciones por adelantado se registro un total de 5 mil 818 votantes en el condado Ector lo cual de acuerdo a información proporcionada por la oficina de elecciones se registro una disminución de votantes a comparación a las elecciones pasadas, con un total registrado de 173 votos a favor de demócratas y 2 mil 337 apoyaron a candidatos republicanos

“Primera mente tenemos dos boletas del demócrata y republicano y las oficinas del estado y también localmente para comisionado y juez de paz so es bien importante que vengan y voten no nomas para el estado pero también local mente”. Lisa Sertuche, administradora de oficina de elecciones Ector.

Fueron alrededor de 13 mil 400 votantes en ambos condados los que ya ejercieron su derecho de votar en las votaciones tempranas y se espera duplicar ese numero el dia de mañana ya que de acuerdo a Lisa Sertuche el numero de votantes a disminuido

“A la mejor no están interesados dirán pues mi voto no va a contar oh no importa de todos modos van a hacer lo que quieran hacer pero necesitan sacarse eso de la mente y su voto si cuenta especialmente localmente”.

El dia de mañana el condado Midland contara con 15 centros de votaciones abiertos para su conveniencia, en el condado Ector usted tiene la posibilidad de votar en uno de los 25 centros para votar es importante remarcar que usted pude votar en cualquiera de los centros de su condado

Oficina de elecciones del condado Ector

http://www.co.ector.tx.us/default.aspx?Ector_County/Elections

Oficina de elecciones del condado Midland

https://www.co.midland.tx.us/departments/elections/Pages/default.aspx