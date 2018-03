Connecticut se prepara para recibir tormenta Elsa

(NOTICIAS YA).- En algunas partes de Connecticut la tormenta Elsa podría traer más de un pie de nieve, creando condiciones peligrosas a la hora de salir a la calle. Es por ello que en este taller nos dan algunos consejos para alistar los vehículos antes de la nevada.

“Lo más importante si van a manejar en la nieve para asegurarse que tengan las llantas este en buen condición, y los líquidos llenos del anti-friz, y de los frenos, es lo que recomiendo antes de la tormenta. Si tienen accidente en la tormenta tienen que parar y llamar aquí y yo mando la grúa o pueden llamar al nueve once, pero no se arriesguen a continuar a manejar,” dijo Carmela Savas, representante del taller Cesar’s Foreign and Domestic.

Y es que ante la inminente amenaza de tormenta para casi todo el estado que comenzará mañana miércoles, y podría extenderse hasta el jueves, es recomendable tomar precauciones. Razón por la que algunos residentes ya empiezan a prepararse para quedarse en casa y evitar arriesgar sus vidas en las carreteras.

“Que no manejen si las calles están peligrosas, y que se mantengan caliente, que llamen la gente que necesitan ayuda para ver si están bien,” dice Elizabeth Ortiz, residente de Hartford.

Aunque hay muchos residentes que dicen estar acostumbrados a conducir sus vehículos en estas condiciones, lo recomendable es que no lo hagan.

“Mañana pues sería un día que no se debiera manejar porque mañana es un día peligroso para manejar, la gente se podría quedar en su casa,” dice Víctor Rivera residente del área.