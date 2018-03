Cuidado con los iPhones clonados o falsificados en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Tampa Bay al parecer es el nuevo mercado para los vendedores de iPhones falsificados o clonados, es decir que estos son celulares bioequivalentes manufacturados en China, que parecen iPhones legítimos pero que su sistema operativo es realmente de un Android.

En las pasadas semanas una mujer llegó a una tienda de reparaciones para pedir que le repararan la pantalla de un teléfono que había comprado a un extraño a través de las redes sociales con un valor de $400.

Cuando los expertos de reparación abrieron el iPhone notaron que el dispositivo era un teléfono clonado y que realmente no se trataba de un iPhone. Según el reparador, la placa base que funciona con el teléfono era realmente para un teléfono Android pero que este cuando estaba encendido parecía ser un iPhone genuino.

El poseer un celular clonado es considerado un delito grave que puede enviar a la cárcel al poseedor.

Sin embargo, el reparador dice que aunque repare el celular el cliente no obtendrá algo diferente ya que el dispositivo no funcionará como debería. Las aplicaciones no van a ser compatibles con IOS y tampoco van a ser actualizables, lo que el cliente ve en el celular es lo que vas a tener.

Además, el poseer un teléfono clonado también es ilegal según explicó el Cpl. Larry McKinnon, de la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough. La pasada semana las autoridades pusieron bajo arresto a Spencer Nicholas, de 19 años luego que se descubriera que poseía un teléfono clonado que había comprado a un precio muy económico en internet, pero ahora tendrá que enfrentar un delito grave.