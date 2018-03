Queda en 2do lugar juez Paseño que pidió no votaran por él

(NOTICIAS YA).- El pasado 21 de enero el juez Luis Aguilar anunció que no buscaría la reelección e incitaba a los Paseños a no votar por él; sin embargo los resultados electorales indican que recibió más del 20 por ciento de los votos.

“Intento salir en enero pero cuando lo intento ya había pasado la fecha límite la cual fue en diciembre. Es por esto que el nombre de él aunque no quería correr su nombre salió en las elecciones ayer.” Así lo comentó Illiana Holguín, presidenta del partido demócrata.

Según Holguín si el juez Aguilar decide continuar en la carrera la contienda se ira al desempate en el mes de mayo. Por otro lado si retira su nombre de la boleta electoral Selena Solís quien recibió el 47 por ciento de los votos tomaría su lugar en enero del próximo año.

“Yo no he hablado directamente con él así que no sé cuáles son sus planes pero si hay una fecha limite nueva si es que él todavía se quiere retirar.” Señaló Holguin.

Noticias 26 acudió hasta la corte 243 sin embargo el juez salió por la puerta frontal sin hablar con nosotros. También nos comunicamos con Selena Solís quien prefirió no hacer cometarios por el momento ya que desconoce cuál será la decisión final de Luis Aguilar.

Dalinda García informa.