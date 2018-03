VIDEO: Niñito desaparece y es encontrado dentro de maquinita de premios

(NOTICIAS YA).-Un niño en ciudad Oklahoma, en Oklahoma, fue encontrado atrapado dentro de una máquina de premios, en un establecimiento de fiestas infantiles, deshidratado y letárgico.

Su madre Destiny Low, reporta Fox, solo giró su cabeza por un segundo y su hijo había desaparecido. Pensando que probablemente se había ido a jugar con amiguitos, no le prestó demasiada importancia.

“Llevaba una sudadera muy brillante”, dijo la madre, considerando que sería fácil encontrarlo y ubicarlo en el lugar.

No obstante, después de unos minutos de no encontrar a su hijo, comenzó la preocupación y desesperación. Para Destiny, era imposible no imaginar a su hijo herido, atrapado, perdido o peor aún, secuestrado.

La policía fue alertada de la situación, mientras que el equipo del local, llamado Jump Zone, comenzó a revisar las cámaras de seguridad.

En las cámaras de seguridad no había evidencia de que el niño hubiera salido del lugar, ya sea por sí solo o llevado por alguien más.

Fue entonces que decidieron apagar los sistemas de ventilación por unos minutos, pues era certeza que el pequeño seguía en el lugar así que era cuestión de encontrar rastros de él, por su voz o gritos.

Con la ayuda del silencio, una niña que ponía monedas a la máquina de premios pudo escuchar el casi imperceptible llanto del niño. Descubrieron entonces que se encontraba atrapado dentro del juego.

Con un poco de esfuerzo, lograron sacar al niñito del aparato. El pequeño estaba deshidratado y letárgico, ya que dentro del aparato no había nada de ventilación y sí luces que generaron mucho calor, el pequeño se estaba asando.

La madre relata los momentos estresantes entre risa nerviosa y llanto, pues le era imposible no pensar en lo peor. Afortunadamente su hijo fue atendido de inmediato y reaccionó bien a los primeros auxilios.

Ahora la madre hace un llamado a los diseñadores de juegos como éste, para que revisen y generen sistemas que eviten que algo así le pase a otro niño.