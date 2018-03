6 razones para comprar el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9+

(NOTICIAS YA).- Si eres de los amantes de la nueva tecnología y más aún de los teléfonos Samsung debes saber que en marzo llega el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9+.

A continuación de compartiremos algunos puntos que debes tener en consideración a la hora de ver si vale la pena o no cambiar tu equipo móvil para obtener la última versión.

A solo varias semanas las críticas no se han hecho esperar, muchas personas que han probado el nuevo dispositivo no han estado satisfechas diciendo que los celulares se ponen lentos, la batería se sobre calienta y se agota muy rápido, además, no tiene mucha innovación más allá de las nuevas aplicaciones que le han añadido.

Pero estos son las seis razones que quizás estás buscando para convencerte si es el que deseas:

Samsung dice que el procesador de su nuevo equipo es mucho más rápido e inteligente que las otras versiones y toma mejores fotografías.

Una de las buenas razones es que el celular cuenta con una tecnología mejorada de luz baja en la aplicación de la cámara que permite que los detalles puedan ser capturados perfectamente. Es decir que la apertura abra en forma amplia con F/1.5 lo que ayuda a que la imagen pueda capturar un 28 por ciento de más luz.

Además, Samsung añadió una nueva versión de la cámara lenta pero esta vez un poco más lenta y fue llamado como el “Super slo-mo video” el cual captura 960 frames por segundo para producir dramáticos resultados.

El nuevo AR Emoji toma una fotografía y hace unas caricaturas con movimiento.

Las mujeres podrán estar muy felices ya que la cámara de celular le puede poner maquillaje virtualmente inteligente sin necesidad de maquillarse realmente. El Bixby Vision de la versión S9 es mucho más inteligente y cuanta con un menú más amplio de lenguajes y mensajes que pueden ser traducidos con solo poner la cámara. La pantalla es mucho más brillante y la calidad de las imágenes son impresionantes con una tecnología 3D mejorada.

¿Recuerdas las quejas sobre las bocinas que no se escuchan bien en el S8 y S8+? Pues Samsung escucho los reclamos y decidieron mejorar las bocinas estéreos que son 1.4 más ruidosas en comparación con las otras versiones. Ahora las bocinas están siendo elaboradas por Dolby Atmos que ofrece una experiencia 3D.

La nueva versión es muchísimo más barata que el iPhone X con costos que comienzan desde $720 dependiendo la compañía en la que estés aliado.

Una de las críticas más sonadas antes de que saliera el celular es que los nuevos y famosos AR Emoji que el celular crea al tomarte una foto son aparentemente tenebrosos por lo cual la gente está pidiendo que Samsung los elabore mejor ya que no permite que se hagan cambios como en el peso, más allá del color de piel y accesorios en la cara.