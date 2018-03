La pregunta que muchos se hacen cada Día Internacional de la Mujer

(NOTICIAS YA).-Una de las tradiciones más sólidas del Día Internacional de la Mujer es cuando un grupo de personas empieza a preguntar cuándo es el Día Internacional de los Hombres.

De verdad:

“¿Cuándo es el día internacional de los hombres?”

When is international mens day? — James (@MelbScan) March 8, 2017

“¿Por qué hay un DïaInternacionaldelaMujer pero no un #DíaInternacionaldelHombre? Eso es sexista y racista”.

“Why is there an #InternationalWomensDay but no #InternationalMensDay!? This is sexist and racist”- MoBaesicEffect (@efc_aidan) March 8, 2017

LEE: Así es como las marcas están honrando al Día Internacional de la Mujer

Si te lo estabas preguntando realmente, hay buenas noticias (malas noticias si solo querías quejarte):

Hay un Día Internacional del Hombre. ¡Es el 19 de noviembre!

J.K. Rowling, autora de la serie Harry Potter y una tuitera muy activa, lo resumió muy bien cuando surgió la cuestión en 2017:

“Feliz #DíaInternacionaldelaMujer o, como con frecuencia le dicen aquí, #PorQuéNoHayUnDíaInternacionaldelHombre (Sí hay: el 19 de noviembre)”

Y no, el Día Internacional del Hombre no es solo un grupo de chicos que se reúnen para discutir sobre cómo hay un Día Internacional de la Mujer al otro lado del calendario. ¡Para eso está Twitter!

Es un movimiento legítimo que tomó forma en los años 90 y aborda desafíos sociales que los hombres enfrentan como altos índices de suicidio, altos casos de muerte en el lugar de trabajo, altos índices de encarcelamiento, violencia y una miríada de influencias infantiles potencialmente dañinas.

LEE: La razón por la que McDonald’s voltea sus arcos durante un día

La mejora de cualquier género beneficia a todos los géneros y algunos temas recientes del Día Internacional del Hombre han ido por ese camino:

El tema de 2015, por ejemplo, fue la expansión de las opciones reproductivas para los hombres y los temas consistentes incluyen la vida familiar y las maneras en que los hombres pueden impactar positivamente a su comunidad.

Así que ahora ya sabes: también existe el Día del Hombre.